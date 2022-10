Come pulire la zucca in 3 minuti con un semplice trucchetto

L’autunno è il tempo delle zucche da raccogliere, zucche da pulire per cucinare o per prepararle per la festa di Halloween. Ci sono tanti modi per usare questi prodotti che la terra ci offre. Inoltre, sono ricchi di sostanze nutritive per il nostro organismo, quindi un toccasana per la salute.

Per zucca si intende il frutto della pianta che appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae. Ha origine in Messico ed è diventata simbolo dell’autunno e di Halloween per la sua versatilità. Quindi, è utile sapere come pulire la zucca in 3 minuti in modo da non impiegare troppo tempo e con un risultato eccellente.

La zucca può essere grande e molto consistente. Non è così facile da pulire internamente senza lasciare tracce dei semi o della polpa. Ma ci sono dei trucchi sorprendenti che possono aiutare le persone. Pochi minuti e si ha a disposizione una zucca da usare come si vuole.

Come pulire la zucca in 3 minuti senza nessuna fatica

La zucca fa bene alla salute perché contiene vitamina A, B e C. Contiene anche numerosi minerali come il calcio, il potassio, il fosforo e il sodio, oltre a molte fibre e aminoacidi. Per questo motivo sarebbe utile per combattere il colesterolo cattivo, per migliorare la circolazione sanguigna e proteggere cuore e arterie da varie malattie.

Per lavorare una zucca bisogna saperla sbucciare, tagliare e pulire internamente. All’interno va tolta la polpa e i semi. Questa procedura va fatta sia per preparare una zucca di Halloween incidendola per formare occhi e bocca, sia per prepararla per alcune sfiziose ricette d’autunno.

Il trucco sorprendente a cui molte persone non pensano è usare il microonde. Basta appoggiare la zucca intera su un piatto o direttamente all’interno del microonde e avviare la cottura a 650 W per 3 minuti. Trascorso questo tempo tagliare a metà e poi trattarla per la ricetta che si deve realizzare. La cottura in microonde di pochi minuti serve per ammorbidire la buccia della zucca, quindi poi tagliarla e sbucciarla sarà facilissimo.

Chi non può mangiare quest’ortaggio

Si tratta di un prodotto autunnale davvero versatile in grado di poter essere incluso in tante ricette. Si può usare come primo piatto autunnale, si può creare un buon contorno, si può cucinare al forno o in padella. Inoltre, si presta a diverse forme.

Tuttavia, c’è chi non potrebbe mangiarla. Si tratta di persone che soffrono di sindrome del colon irritabile o condizioni simili. Ad esempio, chi soffre di diverticolite deve evitare i semi. Questi si possono annidare all’interno e provocare infiammazioni.

Alcuni tipi di zucca non sono indicati per chi ha problemi all’intestino. Questi sono, ad esempio, quelli che hanno una polpa più asciutta, dolce e pastosa. I nutrizionisti, per questo, consigliano sempre tipi più delicati come la zucca americana, molto più digeribile.

