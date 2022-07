Il momento delle vacanze è arrivato per moltissimi italiani anche in questo 2022. Tra luglio e settembre, infatti, sono tantissimi coloro che si sposteranno dalle loro abitazioni per andare al mare, in montagna o semplicemente partire. Dal momento che la pandemia sembra dare tregua sarà possibile ritornare a viaggiare anche lontano senza, però, dimenticarsi della nostra bella Italia. Da Nord a Sud, infatti, l’Italia saprà regalarci colori e profumi strepitosi oltre che mare da favola. A Sud non andrebbe sottovalutata Potenza, il capoluogo della Basilicata che con i suoi panorami mozzafiato saprà stupire. Mentre, spostandoci a Nord potrebbe essere Saluzzo la meta ideale per una visita o una scampagnata estiva. Oggi si resterà, però, nel sud Italia per andare alla scoperta di un borgo incredibile in provincia di Lecce, Presicce-Acquarica.

In Puglia c’è un borgo meraviglioso da visitare ad agosto prima di proseguire la vacanza tra sabbia e mare turchese

Presicce è uno dei Borghi più belli d’Italia, piccolo ma molto caratteristico che saprà affascinare il visitatore. La storia di questo borgo affonda le sue radici in un passato travagliato e molto antico. Ne è testimonianza il centro storico con le sue abitazioni risalenti al 1500 e l’intreccio labirintico di stradine. In questo borgo, poi, sarà anche interessante individuare i frantoi ipogei sotterranei dove, in passato, si lavoravano le olive. La produzione dell’olio, infatti, è molto importante in questa zona della Puglia.

Durante la visita, inoltre, ci si imbatterà anche nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo risalente alla fine del 1700 con facciata in stile barocco. Davanti alla chiesa, poi, salterà subito all’occhio la colonna di Sant’Andrea con la rappresentazione delle virtù cardinali. Ancora, meriterà una visita il Palazzo Ducale che, da fortezza medievale divenne rappresentante di architettura neogotica e barocca. Quindi, in Puglia c’è un borgo meraviglioso da visitare ad agosto per trascorrere una giornata diversa dal solito.

Dove andare al mare

Pur non essendo affacciata sul mare Presicce si trova vicino ad alcune delle spiagge più belle d’Italia e del Salento. Le Maldive del Salento con la loro sabbia fine e le acque cristalline distano circa una decina di km. Bisognerà percorrere la stessa distanza per andare verso Torre Pali e le sue spiagge bianche. Gli amanti degli scogli, invece, dovrebbero preferire San Gregorio con una spiaggia meno affollata rispetto alle altre località ma ugualmente bella. Ci si potrà tuffare da alcuni scogli, sempre con le dovute precauzioni, e nuotare in mezzo ai pesci.

Lettura consigliata

Viaggio tra i piccoli borghi d’Italia alla scoperta di Saluzzo