Beauty da vacanza più leggero con i giusti prodotti per viso, corpo e capelli

Se già fare la valigia e decidere quali vestiti portare in vacanza è difficile, non è certo un impegno meno complicato preparare il beauty case.

In effetti, se a casa abbiamo interi scomparti del bagno riservati ai prodotti per viso, corpo e capelli, il viaggio richiede una drastica riduzione.

Se così non fosse, infatti, rischieremmo senza dubbio di far pesare la valigia più del necessario e degli standard stabiliti.

Senza contare che, comunque, alcuni prodotti liquidi, come shampoo e balsamo, nel caso di un viaggio aereo vanno comunque misurati al millilitro.

Ma come ripartire lo spazio nel beauty? O meglio, a cosa possiamo tranquillamente rinunciare e a cosa assolutamente no?

Al contrario di quanto si possa pensare basterebbe solo un terzo delle cose che abbiamo in mente di portare con noi.

Ecco quindi come preparare un beauty da vacanza più leggero con i giusti prodotti per la cura del viso, del corpo e anche dei capelli.

Partiamo da una constatazione: anche chi ama truccarsi deve riconoscere che in estate l’abbronzatura è già un’ottima base viso.

Quindi possiamo senza troppi ripensamenti escludere il fondotinta e magari tenere solo il correttore per coprire le occhiaie e le piccole imperfezioni.

Facciamo spazio invece al nostro mascara preferito, che aiuta ad aprire lo sguardo anche senza eyeliner o matita a sostegno.

Il consiglio in più è quello di puntare sul marrone anziché sul nero, in modo da poter riempire anche le sopracciglia in caso di necessità.

E non dimentichiamo nemmeno il nostro lipstick del cuore: scelto nel giusto modello può sostituire agevolmente il blush per un incarnato sempre fresco.

Dunque solo 3 prodotti make up, ma per la cura di viso, capelli e corpo?

La prima cosa che viene in mente è la protezione solare per pelle e capelli, che tuttavia potremmo acquistare anche in loco.

Sulla stessa scia si collocano il doposole e gli oli idratanti e nutrienti, magari dall’aroma tropicale al cocco.

Sarebbe meglio, invece, provvedere a portare con sé sia i face mist che le acque termali.

Per chi non se ne intendesse, le prime servono a idratare e rinfrescare il viso, aiutando a fissare bene il make up.

Le seconde, invece, vanno bene per tutto il corpo e si distinguono per l’ulteriore funzione lenitiva.

