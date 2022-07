Molte persone aspettano sempre l’ultimo momento per prenotare le vacanze. Alcuni lo fanno perché non sanno quando avranno i giorni di ferie, altri per indecisione e altri ancora per trovare i prezzi migliori. È proprio così, infatti, perché spesso è prenotando poco prima di partire che si trovano i prezzi più vantaggiosi.

Bisogna ammettere che questa regola, però, non vale sempre, infatti è giusto fare attenzione.

Il momento migliore per prenotare

Ci vuole sempre un pizzico di fortuna quando si prenotano le vacanze. Sono diversi, infatti, i fattori che incideranno sul prezzo finale.

Oltre al periodo dell’anno, influirà anche il tasso di presenza dei turisti o il mercato della zona. E, oltre a questi fattori, ovviamente, peseranno anche le caratteristiche legate all’hotel o all’alloggio che sceglieremo.

Per far fronte a queste variabili, infatti, gli esperti consigliano di prenotare le vacanze almeno 2-3 mesi prima. A volte, però, si può trovare un alloggio disdetto poco prima e che quindi sarà disponibile a un prezzo molto vantaggioso. Dovremo solo centrare il momento giusto e il risparmio sarà garantito.

Il nostro consiglio per risparmiare, però, è quello di scegliere tra questi 4 luoghi davvero splendidi, ma che offrono ancora prezzi vantaggiosi.

Vacanza economica al mare in Italia ad agosto in queste 4 mete

Esistono 2 tipi di viaggiatori. Ci sono coloro che fanno lunghe ricerche per trovare il miglior rapporto qualità-prezzo e poi esiste chi prenota la prima offerta che trova, senza perdere troppo tempo a fare confronti.

Partiamo da una vera e propria oasi naturale, un luogo così bello da sembrare dipinto. Stiamo parlando della spiaggia di Piscinas, perla della Costa Verde, nella Sardegna sud-occidentale.

Qui potremo ammirare incredibili dune di sabbia finissima color oro, circondate dalla vegetazione mediterranea. Il mare, poi, è quello incredibile della Sardegna, cristallino e perfetto per coccolarsi con un bagno rigenerante.

Questa zona è ancora poco battuta dal turismo di massa, quindi sarà perfetta per una vacanza rilassante.

Il più vasto bacino termale in Italia

Dirigiamoci in Campania, precisamente ad Agnano. Al posto del mare, qui potremo trovare 75 sorgenti naturali, dove ci si potrà rilassare all’insegna del vero benessere.

Il luogo è immerso nel verde ed è perfetto per ricaricare le batterie, rigenerando corpo e mente.

Divertimento assicurato in questo luogo ancora troppo sottovalutato

Un’altra meta imperdibile è quella di Gabicce Mare. Stavolta ci troviamo nelle Marche, nella provincia di Pesaro e Urbino.

Qui troveremo divertimento per tutti i gusti. C’è il mare, il promontorio naturale e verde che si affaccia sul mare, una litoranea lunga e tanto altro ancora. Potremo prendere le biciclette, mangiare le specialità tipiche e divertirci nei locali presenti in zona.

Una vacanza a basso costo in Veneto

Concludiamo con Eraclea, cittadina affacciata sul Golfo di Venezia. Qui i prezzi sono mediamente più bassi rispetto a luoghi limitrofi, come Jesolo, ad esempio.

Anche in questo caso il divertimento sarà assicurato e godremo di grande organizzazione e relax. Questi 4 luoghi saranno davvero perfetti per una vacanza economica al mare nel Belpaese.

Lettura consigliata

I 3 medicinali che non dovremmo mai dimenticarci di portare in valigia per trascorrere una vacanza in totale sicurezza