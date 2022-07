Quando fa caldo non abbiamo mai voglia di metterci ai fornelli per cucinare. Vorremmo avere ogni pasto pronto, meglio ancora se fresco e facile da digerire. La pasta fredda, la frutta e i panini sono sicuramente opzioni molto pratiche. Anche le torte salate sono una valida opzione, se ce la sentiamo di accendere il forno. In fondo in mezz’ora avremo un piatto pronto da servire freddo e che possiamo cucinare anche la sera prima. Ma i piatti che possiamo preparare in estate sono davvero tantissimi e non richiedono tanto tempo con i fornelli accesi. Oggi vedremo qualche pratica e veloce ricetta che ci svolterà la giornata e che ci farà fare un figurone. Delle soluzioni appetitose ideali quando non sappiamo cosa cucinare. Con pochi ingredienti e 20 minuti potremo servire dei piatti sfiziosi, prelibati e super freschi.

Alcune ricette di piatti freschi estivi per pranzo e cena contro il caldo

Per un pranzo fresco e veloce possiamo cucinare una zuppa di cetrioli e yogurt. Basterà soffriggere un po’ di cipolla con un filo d’olio e aggiungere 3 cetrioli a dadini. Farli cuocere con 500 ml di brodo vegetale per 20 minuti e poi frullarli. Unire dell’aneto, un po’ di scorza di limone e, una volta fredda, aggiungere 100 ml di yogurt greco. Oppure prepariamo un primo con acciughe, limone e noci, se non possiamo rinunciare alla pasta. Basterà far soffriggere delle acciughe sott’olio, uno spicchio d’aglio e aggiungere le noci tritate. Spremere un limone, lasciarlo sfumare e poi unire la pasta scolata al dente. Per finire, una manciata di prezzemolo e della scorzetta grattugiata.

2 idee per secondi da servire anche come piatto unico

Un’idea sfiziosa potrebbe essere quella di preparare delle polpette di cous cous. La ricetta è semplice e veloce, visto che il cous cous si preparare in un attimo. Basterà far saltare delle verdure a piacere in padella e unirle al cous cous. Dopodiché uniamo un uovo, del Parmigiano, formiamo le polpette e impaniamo. Volendo possiamo aggiungere un cubetto di formaggio per un cuore filante. Poi friggiamole o cuociamole al forno ed ecco fatto. L’ultimo piatto che può essere anche un delizioso aperitivo è il petto di pollo al pesto. Tagliamo il petto di pollo a strisce e cuociamolo in padella con un filo d’olio. Versiamo un po’ di latte e facciamo cuocere con il coperchio finché non si assorbirà tutto. Aggiungiamo un paio di cucchiai di pesto e condiamo con dei pomodorini freschi.

Quindi, ecco alcune ricette di piatti freschi estivi ideali quando non si sa cosa cucinare. In pochissimo tempo si possono preparare piatti gustosi che non appesantiscono. Se poi amiamo il pesce in estate, possiamo anche optare per delle deliziose cozze. Facili da cucinare, sono pronte in pochissimi minuti.

