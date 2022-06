Dopo un intero anno di lavoro, stanno finalmente per arrivare le tanto desiderate vacanze. Alcune persone raggiungeranno la terra d’origine, altri viaggeranno in Italia e, altri ancora, usciranno dai confini europei.

C’è un elemento, però, che unisce tutte le persone: la ricerca dell’alloggio perfetto. Trovare una sistemazione che abbia un prezzo accessibile, ma che offra anche buoni servizi, non è sempre facile. Senza contare il rischio di incappare nelle tante fregature presenti online. Spesso, infatti, sentiamo parlare di truffe informatiche sui siti di viaggi, ai danni dei poveri malcapitati.

Ecco perché oggi abbiamo deciso di rilasciare qualche importante trucchetto su come organizzare una vacanza da favola. Se per trovare voli economici, anche a 10 euro, bisogna conoscere i siti giusti, lo stesso discorso vale anche per gli alberghi e gli hotel. Vediamo, quindi, cosa dovremmo digitare su Internet per trovare le offerte migliori.

I 3 segreti che nessuno dice per trovare hotel e alberghi ai prezzi più vantaggiosi come fanno i viaggiatori esperti

Uno dei servizi più comodi per trovare l’alloggio perfetto è Booking. Questa piattaforma si potrà consultare sia da pc che su app e raccoglie le migliori strutture presenti in tutto il Mondo.

Il grande vantaggio è che qui potremo inserire i nostri filtri di ricerca, in base a quello che desidereremo trovare in una struttura vacanziera. Basterà inserire data di inizio e fine viaggio, la meta e il budget che vorremo spendere e si aprirà un enorme catalogo con tantissime opzioni.

Un altro servizio da tenere in considerazione

Per cercare l’alloggio perfetto dovremo consultare anche Expedia. Anche in questo caso basterà inserire la destinazione, indicare la durata del viaggio, il numero di ospiti e null’altro. Comparirà una vasta selezione di hotel, alberghi e strutture ricettive, di cui potremo visualizzare foto e commenti.

Così come per Booking, anche in questo caso è possibile scegliere tra le opzioni rimborsabili. In questo modo, anche dopo aver effettuato la prenotazione, potremo modificare i nostri piani, senza perdere soldi.

Attenzione a “quando” prenotare

Tra i 3 segreti che nessuno dice per trovare le migliori sistemazioni, ce n’è anche uno riguardante il periodo di prenotazione. Secondo i viaggiatori più scaltri, infatti, è sbagliato prenotare troppo a ridosso della partenza. I prezzi potrebbero essere alti.

Allo stesso modo, però, sarebbe errato prenotare anche con troppo anticipo. L’ideale, infatti, sarebbe organizzarsi circa 2-3 mesi prima della partenza. In questo modo si avrebbe il tempo giusto per valutare i prezzi migliori e prenotare l’offerta più vantaggiosa.

