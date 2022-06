I momenti che precedono ogni partenza per le vacanze sono sempre molto frenetici. Bisogna organizzare la valigia, il beauty case, i documenti e tutto ciò che serve per il viaggio. Una delle cose che, però, necessita di maggiore attenzione è la preparazione del kit delle medicine. Proprio a tal proposito, molti di noi commettono un errore molto grave.

È, infatti, solito preparare il kit di farmaci solo chi assume questi ultimi quotidianamente. Tutte le altre persone, invece, non ci pensano e non si portano dietro nessun tipo di medicinale, commettendo un grande sbaglio.

Ogni viaggio, infatti, implica cambiamenti d’orario, nuove attività e un’alimentazione diversa, soprattutto se si va all’estero. Per questo motivo sarebbe consigliabile portare sempre con sé 3 medicinali che potrebbero essere necessari per i problemi più diffusi e fastidiosi. Ecco di che medicinali stiamo parlando.

I 3 medicinali che non dovremmo mai dimenticarci di portare in valigia per trascorrere una vacanza in totale sicurezza

Uno dei problemi più frequenti quando si viaggia è il cambiamento di orario. Si dorme a orari diversi, cambia anche l’acqua e l’alimentazione e tutto ciò potrebbe creare qualche sbalzo. Il corpo, infatti, ci mette un po’ di tempo prima di abituarsi a queste modifiche. Uno degli effetti più diffusi di questi cambiamenti è la stitichezza.

È proprio per questo motivo che, molti di noi, fanno fatica ad evacuare, soprattutto durante i primi giorni di vacanza. Ecco perché dovremmo ricordarci sempre di avere con noi dei rimedi contro la stitichezza. In erboristeria o in farmacia potremmo trovare preparati naturali che aiuterebbero contro stitichezza e gonfiori addominali.

Un rimedio per più problemi

Nel nostro kit d’emergenza non dovrebbe mai mancare neanche il paracetamolo. La sua funzionalità è doppia, visto che potrebbe tornare utile come antipiretico, ma anche come analgesico.

Nel primo caso servirebbe per curare stati febbrili, mentre nel secondo tratterebbe problemi di origine diversa, come dolori muscolari o cefalee.

Attenzione a questi rimedi indispensabili in estate

Ricordiamo, infine, che anche il sole potrebbe crearci dei disagi. Per questo motivo sarà sempre utile avere pomate o lozioni contro le scottature. Oltre alla protezione solare con fattore protettivo alto, infatti, sarebbe consigliabile portare sempre con sé rimedi contro ustioni o simili.

Ecco, quindi, quali sono i 3 medicinali che non dovremmo mai dimenticarci, per poter risolvere tempestivamente i problemi più frequenti. In questo modo viaggeremo sempre in sicurezza.

Lettura consigliata

Chi assume farmaci anticoagulanti o ACE inibitori dovrebbe fare attenzione a consumare questa spezia molto diffusa