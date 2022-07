Il mese di agosto si sta inesorabilmente avvicinando e molti avranno già deciso dove trascorrere le vacanze estive. Chi ha ancora le idee confuse, però, potrà optare per vacanze last minute in Italia o in Europa. Le chiusure dovute alla pandemia, infatti, hanno permesso di riscoprire le bellezze del Bel Paese e anche in questo 2022 non sarà diverso. In tanti preferiranno ancora non allontanarsi troppo da casa e, quindi, fare un viaggio alla scoperta di luoghi caratterizzati da acque meravigliose. Oggi, però, si vuole lasciare da parte momentaneamente l’Italia per volare in Grecia alla scoperta di un’isola leggermente meno conosciuta rispetto alle classiche, Symi. Un posto favoloso raggiungibile facilmente con l’aliscafo da Rodi. Un’isola molto caratteristica per le sue case colorate e per il mare cristallino. Ottima da scegliere per un weekend immersi nella tranquillità a sole tre ore di volo dall’Italia.

Vacanza economica ad agosto in un bel posto di mare vicino all’Italia

Il fascino di questa piccola isola si noterà subito. Appena sbarcati, infatti, ci si ritroverà circondati da case color pastello risalenti al periodo che va dal Settecento all’Ottocento. Tra le attrazioni principali dell’isola troviamo il quartiere Gialos dove si potranno trovare la maggior parte dei ristoranti e degli alberghi. Si consiglia di perdersi per le viuzze della zona vecchia dell’isola e prendersi del tempo per acquistare qualche ricordo da portare a casa. Da non perdere, poi, la torre dell’orologio che si trova vicino al porto. Oltre a questo, poi, bisognerà dedicare una parte del tempo alla visita di Chiorio, zona meno turistica dell’isola.

Per raggiungere questa parte alta, però, sarà necessario percorrere una scalinata molto impegnativa composta da circa 400 gradini. Arrivati in cima si sarà nel cosiddetto quartiere dei mulini dove si potrà mangiare o bere qualcosa. Da Symi, poi, si potrà andare a visitare il Monastero dell’Arcangelo Michele a Panormitis da raggiungere via mare o via terra. Un monastero datato 450 d.C. e costruito su quello che era un tempio di Apollo. Nella zona più alta di Symi, poi si potrà vedere anche il Castello dei Cavalieri di San Giovanni risalente al Quattrocento. Nell’isola si potrà pernottare a prezzi che vanno dai 34 euro a notte per due persone in su. Per questo è davvero una vacanza economica ad agosto in un bel posto dove si troveranno mare ma anche storia.

Spiagge

Tra le spiagge più rinomate di Symi troviamo Agia Marina, ideale per praticare snorkeling. Possiamo, poi, trovare la spiaggia di sabbia e ciottoli di Pedi ma anche quella di Agios Nikolas con acque blu e circondata di pini. Sulle coste dell’isola, poi, ci si imbatterà sia in spiagge con sabbia bianca che con ciottoli. In questo modo si accontenteranno sia coloro che prediligono i sassi che chi, invece, preferisce la sabbia. Tra le spiagge sassose frequentate anche da simpatiche caprette troviamo Marathounta con sassi bianchi e mare cristallino. Al contrario, per chi cerca la sabbia perfetta Faneromeni. Tra le spiagge più belle troviamo Niborio vicino a Gyalos. Buona parte di queste spiagge, inoltre, sarà libera o si potranno affittare lettini e ombrelloni a prezzi irrisori.

