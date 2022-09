L’inizio di questo settembre si sta rivelando decisamente positivo dal punto di vista climatico. Il caldo che ci accompagna da inizio giugno continua a persistere. Quale migliore occasione per visitare i luoghi magici del nostro Paese? A maggior ragione in questo periodo in cui non sono presi d’assalto dai turisti. E se amiamo le immersioni e sogniamo una vacanza di settembre indimenticabile le 5 mete low cost che stiamo per scoprire sono davvero imperdibili.

Dove andare in Puglia se amiamo lo snorkeling

La Puglia è una regione tutta da scoprire e capace di mettere insieme come poche altre spiagge meravigliose e oasi naturali di tranquillità. In pochi, però, sono consapevoli che la costa pugliese nasconde alcuni dei fondali più belli d’Italia. Soprattutto se ci spostiamo verso le Isole Tremiti. Famose per il mare cristallino, le Tremiti hanno fondali non troppo profondi e ricchissimi di specie da ammirare e grotte da esplorare.

Altra destinazione da non lasciarsi scappare la Riserva di Torre Guaceto. La troveremo a pochi chilometri da Brindisi e ha un’ecosistema incredibile. Qui potremo incontrare coralli, pesci ossei e moltissime altre specie fino ad arrivare addirittura ai cavallucci marini.

La Riserva Marina di Miramare è il paradiso delle immersioni

Non mancano anche nel Nord Italia mete perfette per chi ama indossare maschera e pinne. Una delle più belle in assoluto è la Riserva Marina di Miramare, in provincia di Trieste. Quest’area protetta è un vero e proprio concentrato di animali marini diversi, alcuni anche molto rari. In più i fondali non sono troppo profondi e sono adatti anche ai meno esperti di immersioni.

Vacanza di settembre indimenticabile in questi 5 paradisi italiani delle immersioni

Se abbiamo in mente di visitare la splendida Campania a settembre il consiglio è quello di fermarsi tra Ischia e Procida. A queste latitudini troveremo la splendida area protetta denominata Regno di Nettuno. Se siamo particolarmente fortunati con indosso maschera e cannello potremmo incontrare un polpo giallo. Oppure, se siamo più esperti, entrare in una grotta per ammirare il rarissimo corallo nero tipico del luogo.

Il mare toscano e le isole del suo arcipelago sono tra le mete più ambite dai turisti. E anche dagli appassionati di snorkeling. Tra tutte le possibili destinazioni una delle migliori in assoluto è la spiaggia di Pomonte all’Isola d’Elba. Questa piccola spiaggia è famosa perché a pochi metri di distanza riposa il relitto del mercantile Elviscot. Tutta la costa merita una visita con la maschera ma se abbiamo sempre amato le storie di pirati e relitti Pomonte è davvero imperdibile.

