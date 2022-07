Se abbiamo l’occhio per l’arte della decorazione, riusciremo a trasformare ogni piatto che esce dalla nostra cucina in una raffinata opera d’arte degna di Instagram. Potrebbe sembrare complicato creare la decorazione giusta per ogni piatto, ma in realtà esistono poche e semplici regole che ci permettono di decorare nel modo migliore e in particolare le fresche pietanze estive. Ad esempio le classiche uova nel prato, oppure un piatto di tramezzini o qualsiasi insalata. Vediamo come.

Usare gli ingredienti stessi del piatto

Il modo più semplice per decorare un piatto è di usare gli ingredienti del piatto stesso, ma in maniera artistica. Tagliamoli in maniera curiosa o originale, lasciamoli interi invece di tagliuzzarli o disponiamoli con gusto. Ad esempio, possiamo tagliare un cetriolo, un ravanello o una carota a forma di fiorellino per posarlo sopra all’insalata e renderla subito molto più appetibile. Ma in realtà sono tre gli ingredienti che si prestano particolarmente alla decorazione di piatti freddi.

Usiamo questi 3 ingredienti per decorare uova nel prato, insalate, piatti freddi e tramezzini in pochi secondi

Il primo ingrediente perfetto per decorare qualunque piatto freddo sono i fiori commestibili. Un piatto di tramezzini, di formaggi o di uova nel prato con dei fiori faranno subito un effetto spettacolare. Tra i fiori commestibili più comuni troviamo ad esempio le rose, il glicine, la gaggia, il sambuco, aglio selvatico, borragine, iris, margherite e molti altri. C’è addirittura un fiore che possiamo utilizzare al posto dell’aglio per insaporire i piatti in maniera più delicata, la Tulbaghia.

Fiori commestibili, anice, finocchio ed erbe aromatiche

Usiamo questi 3 ingredienti per decorare qualunque piatto freddo: oltre ai fiori, usiamo le erbe aromatiche e le verdure. Possiamo usare le erbe aromatiche per ottenere decorazioni di grande effetto se le lasciamo intere invece di spezzettarle. Ad esempio un rametto di rosmarino, un ciuffetto di anice, di finocchio, di erba cipollina o di qualsiasi altra erba aromatica che si abbini nella maniera migliore con il nostro piatto.

Verdure come pomodorini micro, carote baby, cetriolini

Un’altra decorazione che piacerà moltissimo agli ospiti sono le verdure in formato mignon. Possiamo ad esempio decorare le nostre insalate con pomodorini micro, oppure con le baby carote, con i cetrioli piccoli, gli zucchinetti o qualsiasi versione in miniatura delle verdure a cui siamo abituati, che certamente incuriosiranno i nostri ospiti. Metteremo a tavola un piatto curioso, originale, creativo e naturalmente buonissimo per rendere la cena ancora più gustosa.

