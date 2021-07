Durante le giornate estive più calde siamo sempre alla ricerca di refrigerio, e l’ora del pasto si rivela tra i momenti più delicati. Spesso vogliamo consumare qualcosa di leggero che ci dia un senso di freschezza, ma non sappiamo come reinterpretare i nostri piatti preferiti per renderli adatti alla stagione estiva. Ebbene, esiste un trucchetto semplicissimo per trasformare anche il piatto più noioso in una bomba di freschezza. Questo metodo è adatto per primi, secondi, contorni, dolci e addirittura bevande. Basta un unico, comunissimo ingrediente, vediamo quale.

L’ingrediente da aggiungere a tutti i piatti estivi per una bomba di freschezza

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? La risposta è semplicissima: si tratta della menta. Proprio così, la menta è una delle erbe aromatiche più comuni e più conosciute. Pochissime persone sanno però sfruttarla al meglio. La menta è molto più versatile di quanto molti potrebbero pensare, e non è adatta soltanto alle insalate. Possiamo sfruttarla in ogni tipo di piatto. La menta è l’ingrediente perfetto per tutti i piatti estivi per una bomba di freschezza. Vediamo come utilizzarla al meglio.

Mettiamola in primi, secondi, contorni, dolci e bevande

Innanzitutto, la menta si sposa benissimo con una pasta con sugo di verdure. Con secondi e contorni, poi, c’è da sbizzarrirsi. Aggiungiamo la menta alle verdure sia in padella, sia al forno, come ad esempio alle zucchine o alle patate. Possiamo decorare con qualche foglia di menta anche la carne ai ferri, e perché no, persino il pesce. Ovviamente parliamo sempre di menta fresca e appena raccolta. Ma non finisce qui: la menta è alleata perfetta anche per i dolci e per le bevande. Può diventare protagonista di una macedonia di frutta, ma può essere anche aggiunta come guarnizione a torte, tiramisù e gelati. Per una bevanda freschissima e dissetante poi, aggiungiamo del succo di limone e delle foglie di menta a un bicchiere di acqua frizzante con ghiaccio. Mai così freschi e dissetati.

Ma c’è anche un’altra pianta che possiamo aggiungere alle nostre bevande estive per creare un drink dissetante e profumato, ecco quale.