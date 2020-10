L’autunno è arrivato e con esso le castagne! Con loro, compaiono i primi venditori di caldarroste con i loro fumanti fornaci. Chi non ama sedersi al calore di una coperta gustando delle caldarroste dolci e appena uscite dal forno. Che siano comprate o fatte in casa, le castagne sono davvero un cibo di conforto. Eppure questo frutto non si presta solo ad essere arrostito o bollito, come la grande parte di noi usa cucinarlo.

Le castagne per il loro essere farinose e per il gusto morbido e dolce, possono essere utilizzate in molte preparazioni culinarie. Ma la sorpresa è che non ci si limita alle ricette di cucina.

Scopriamo come usare le castagne come non avete mai pensato.

Tante idee, ma prima impariamo a sbucciarle

Per utilizzare le castagne, per prima cosa dobbiamo eliminare le due bucce che proteggono il frutto interno.

Dopo averle lavate con cura, incidete un lato della castagna con un coltello in modo circolare. Procedete mettendo a bollire in una grande casseruola le castagne incise. Bollite per almeno 4 minuti. Una volta scolate, le castagne andranno messe in forno caldo per altri 5-10 minuti.

Una volta trascorso il tempo, uscite le castagne ma aspettate per sbucciarle per non ustionarvi le mani. Ora è il momento di usarle per le nostre preparazioni.

Crema di castagne, variazioni sulla ricetta base

Le castagne cotte e frullate possono diventare una perfetta crema spalmabile. È possibile anche utilizzare la farina che troverete facilmente in commercio o potete ricavarla se avete un buon frullatore.

Aggiungete dell’acqua alla farina di castagne fino a che non avete raggiunto la consistenza giusta. Unite poi del miele e della vaniglia in polvere continuando a mescolare. Un pizzico di sale integrale estrarrà ancor più l’aroma.

A questa ricetta base potete apportare delle variazioni aggiungendo alla crema dello zenzero, o della cannella, utilizzando del latte di mandorle o di riso al posto dell’acqua. Questa crema speziata di marroni è perfetta per la stagione fredda e si presta ad essere spalmata o come farcia per altri dolci.

E che dire se uniamo cioccolato e crema di castagne? Basterà sciogliere il cioccolato a bagnomaria e unire del burro normale o vegetale per rendere la crema ancora più cremosa.

Usare le castagne come non avete mai pensato: i cosmetici

La farina di castagne è spesso utilizzata per produrre cosmetici. Vi basterà mescolare 2 cucchiai di farina con dell’acqua tiepida e applicare il composto sul viso. Ecco che avrete fatto una maschera di bellezza antiossidante e emolliente.

Se invece i vostri denti hanno perduto il loro bianco, usate la farina in aggiunta al vostro dentifricio e otterrete l’effetto sbiancante.

Per un bagno rilassante potete addizionare all’acqua calda della vasca della farina di castagne, con effetti emollienti e benefici per la pelle. I nutrienti di questa pianta hanno dimostrato di dare sollievo al corpo e di essere curative nel caso di vene varicose.

Con le foglie di castagno

Con le foglie del castagno possiamo provare delle preparazioni insolite:

a) Tintura vegetale per tessuti. Se avete tessuti bianchi o dal colore panna rovinati dal tempo, potete restituirgli nuova vita con un bagno dentro dell’acqua dove avrete lasciato sobbollire le foglie del castagno. Otterrete dei riflessi dorati.

b) Per ottenere gli stessi riflessi, ma sui vostri capelli, basterà fare bollire una buona quantità di foglie secche in 50 cl di acqua. Lasciate cuocere e fate raffreddare.

c) Aggiungere un cucchiaio di aceto di mele e usate dopo aver fatto lo shampoo ed esservi risciacquati. Massaggiate il liquido sulla cute e lasciare asciugare.

d) Usate le foglie per fare un infuso contro il mal di gola. Basta far bollire un pugno di foglie secche con dell’acqua per 15 minuti. Utilizzerete questa soluzione per fare dei gargarismi giornalieri, sfruttando le proprietà antibatteriche delle foglie.

e) Soluzione anti ragni: la castagna possiede delle sostanze repellenti che non tanto sono amate dai ragni. Se posizionerete dei rametti negli angoli dove queste creature amano di più sostare dovrebbero correre via. In alternativa potete tentare una soluzione spray facendo bollire rami e foglie in acqua.

Ecco come usare le castagne come non avete mai pensato: mai più solo caldarroste!