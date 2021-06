Aggiungere troppo sale nelle ricette potrebbe causare alcuni problemi. Prima evidente conseguenza è l’aumento della pressione, ma può comportare anche la ritenzione idrica, cellulite. Sconsigliato l’utilizzo eccessivo a chi soffre di ipertensione e problematiche cardiovascolari. In teoria un adulto dovrebbe assumere al giorno circa 5 grammi di sale, ovvero un cucchiaino. Contando che molti alimenti già contengono del sale, sicuramente in molti ne fanno abuso. Si dovrebbe leggere l’etichetta di ogni alimento confezionato, per rientrare nelle dosi consigliate dagli esperti. Quando si cucina la pasta, una frittata o un pesce al forno, non aggiungere sale eliminerebbe ogni forma di gusto e sapore ai piatti. Non bisogna solo abituare le nostre papille a mangiare con meno sale, si può ricorrere a qualche trucchetto salutare.

Infatti usando una pianta ecco come si può sostituire il sale nelle pietanze senza togliere gusto.

L’erba cipollina

È una pianta aromatica conosciuta e utilizzata da secoli, oggi è diffusa in tanti orti, ma si può trovare spontanea un po’ ovunque. Alleata del benessere, piena di proprietà depurative, antisettiche, contiene vitamine e minerali, aiuta a contrastare la stitichezza. Contiene poche calorie ed è una grande alleata del cuore e dello stomaco. Ma oltre ad avere importanti valori nutrizionali, si presta alla perfezione per sostituire il sale. Aggiunta nella pasta o frullata anche insieme ad altre erbe aromatiche, donerà un sapore pieno a diversi alimenti, senza sentire la mancanza del sale. Si sposa bene con pesce, carne, zuppe, creme, insalate, anche per condire un semplice uovo, il risultato sarà sorprendente.

La pianta in vaso

L’erba cipollina si può tranquillamente coltivare in casa in un vaso, prende poco spazio e si potranno aromatizzare moltissimi piatti. È una pianta perenne che non ha bisogno di particolari cure. L’unico accorgimento è inserire alla base del vaso ghiaia o elementi che permetteranno il giusto drenaggio al terreno. Nei mesi estivi innaffiarle una volta al giorno, mantenendo la giusta umidità. Dopo un paio di mesi dalla crescita, si potranno usare le sue foglie e godere della sua deliziosa fragranza.

