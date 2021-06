L’estate è il periodo ideale per sperimentare nuove bevande e provare nuovi sapori esotici. Oggi noi di Proiezionidiborsa parleremo proprio di una bevanda che pochi conoscono ma che può rivelarsi utilissima per la salute: il Succo di Noni. Ecco il succo esotico a cui non potremo assolutamente rinunciare quest’estate. Soprattutto se soffriamo spesso di mal di testa, spossatezza e debolezza.

Le proprietà e le origini del Succo di Noni

Il Succo di Noni è ricavato dalla pianta del Noni, conosciuta anche come Gelso Indiano. Le popolazioni dell’Asia e del Pacifico lo usano da moltissimi anni per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

L’estratto di Noni ha un colore rosso scuro, simile a quello del mirtillo e del melograno, e un sapore aspro e deciso. Ma possiamo berlo tranquillamente con un cucchiaino di zucchero di canna.

Quello che stupisce sono le sue proprietà nutritive. Il succo è ricco di Vitamine A e C e contiene un’elevata concentrazione di minerali utili all’organismo come magnesio, zinco e potassio. Tutte sostanze di cui abbiamo bisogno per difenderci da patologie di stagione come l’insonnia, la spossatezza e le infiammazioni cutanee.

Ecco il succo esotico a cui non potremo assolutamente rinunciare quest’estate: come usarlo per la salute

Il Succo di Noni può essere consumato sciolto in acqua o consumato puro con l’aggiunta di zucchero. E se lo beviamo in estate per due volte al giorno lontano dai pasti può rivelarsi un aiuto fondamentale contro stanchezza e spossatezza.

Possiamo usare questo incredibile succo anche per prevenire l’invecchiamento della pelle e per combattere le infiammazioni. Ci basterà applicarne qualche goccia sulle parti arrossate e in pochi minuti noteremo i primi benefici.

Le popolazioni asiatiche usano il Succo di Noni soprattutto come antidolorifico naturale. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie viene consigliato come rimedio per il mal di testa, per i dolori intestinali e per quelli muscolari.

Ma non solo. Questo incredibile estratto può aiutarci moltissimo se soffriamo di insonnia. Le sostanze di cui è ricco stimolano la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia.