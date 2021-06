Ci risiamo arriva l’estate e la prima preoccupazione è la prova costume. Ad alcune di noi, l’idea di indossare il costume da bagno mette seriamente in difficoltà. L’effetto buccia d’arancia è un problema che accomuna molte donne, e anche se alcune hanno già sperimentato vari rimedi, è veramente difficile da eliminare.

La cellulite è una patologia che indica uno stato alterato dell’ipoderma e la sua presenza dipende da tanti fattori: la costituzione del soggetto, l’equilibrio ormonale, le abitudini alimentari e anche dall’età.

Sicuramente una vita sedentaria e abitudini poco salutari incidono sulla presenza della cellulite.

Tanti sono i rimedi e i consigli per combattere questo inestetismo che genera spesso fastidio e imbarazzo.

Bastano questi 2 rimedi della nonna per dire addio alla cellulite e avere una pelle liscia e perfetta

In commercio esistono tanti prodotti che promettono di eliminare l’effetto buccia d’arancia in poche settimane. Alcuni risultano efficaci, altri un po’ meno sta di fatto che ci sono anche i classici rimedi della nonna che non falliscono mai.

Alcuni possono sembrare veramente strani ma con un po’ di tempo e pazienza si notano i primi risultati.

Il primo rimedio della nonna che consigliamo per dire addio alla cellulite e avere una pelle liscia e perfetta è a base di ortica. Abbiamo bisogno di circa 100 gr di foglie di ortica, acqua calda e aceto di sidro per preparare la bevanda benefica contro la cellulite.

L’ortica è un ottimo rimedio per la cellulite, bere questa bevanda permette di depurare il corpo, eliminare le tossine e combatte la ritenzione idrica.

Basta aggiungere un litro d’acqua calda, le foglie fresche di ortica e bere la bevanda almeno tre volte al giorno.

Se lo preferiamo possiamo anche preparare la bevanda con l’aceto di sidro.

Facciamo marinare 20 foglie di ortica in una ciotola che contiene l’aceto, poi versiamo il liquido ottenuto in un bicchiere d’acqua.

Bere questa bevanda una volta al giorno, meglio se la mattina a stomaco vuoto, garantisce un effetto disintossicante che fa bene al corpo.

Impacco all’edera

L’edera è un ottima alleata contro la cellulite, grazie alle sue foglie è possibile preparare degli impacchi per combattere i ristagni di liquidi.

Facciamo bollire in un litro d’acqua, circa 50-60 foglie d’edera e aggiungiamo tre gocce di olio essenziale di rosmarino o ginepro. Lasciamo raffreddare e poi eseguiamo gli impacchi con delle garze di cotone. Subito dopo copriamo le zone interessate con la pellicola trasparente e mettiamo degli asciugamani caldi, lasciamo in posa per 20 minuti. Trascorso questo tempo rimuoviamo tutto e concediamoci una doccia rilassante.

Bastano questi 2 rimedi della nonna per dire addio alla cellulite e avere una pelle liscia e perfetta.