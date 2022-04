Basta fare un giro nei supermercati per notare che i prezzi delle uova di cioccolato sono arrivati alle stelle. Più le feste si avvicineranno, più i prezzi continueranno a salire.

L’unica cosa certa, però, è che di rinunciare alle uova di cioccolato non se ne parla. Sono dei dolci incredibilmente buoni, che piacciono tantissimo ai bambini ma che vanno a ruba anche tra gli adulti. Proprio per questo motivo, non sarebbe possibile pensare a una Pasqua senza uova.

La soluzione migliore, quindi, sarà farsele direttamente a casa.

Non serviranno né stampi né altri strumenti particolari, ma basterà un po’ di ingegno e tanto cioccolato. Vediamo subito come preparare queste squisitezze da leccarsi le dita.

Chi ha lo stampo è più fortunato

Ovviamente, utilizzare uno stampo di plastica o silicone sarebbe la soluzione più comoda in assoluto.

In questo caso, infatti, basterà preparare il cioccolato nel modo che spiegheremo tra poco e poi versare il tutto negli stampi. Ma, se non dovessimo averli in casa, non dovremmo preoccuparci, perché potremo comunque preparare delle bellissime uova, in pochi minuti.

Uova di Pasqua facilissime da fare direttamente in casa anche senza stampo in soli 15 minuti per tutta la famiglia

L’uovo è da sempre considerato il simbolo della fertilità e della vita che si rigenera. Sin dall’antichità i Persiani, gli Egizi ma anche i Romani, consideravano l’uovo come un dono di buon auspicio, per augurare prosperità ai propri cari.

Per i cristiani, invece, l’uovo ha da sempre avuto un legame con la cristianità, e indica ancora una volta la vita che si rinnova.

Preparare un uovo a casa sarà molto semplice. Per prima cosa dovremo spezzettare il cioccolato in una padella, per farlo sciogliere a bagnomaria. Per un uovo, utilizzeremo ci basteranno 250 grammi di cioccolato.

Potremo utilizzare qualsiasi tipo di cioccolata, o addirittura mischiarne diversi.

Inseriamo un termometro da cucina nella cioccolata e, quando avrà raggiunto i cinquanta gradi, toglieremo la padella dal fuoco.

Attenzione a quest’altra temperatura fondamentale

Ora facciamo raffreddare il cioccolato, fino alla temperatura di trentatré gradi.

Quindi, versiamo il liquido negli stampi di silicone o in policarbonato, se li avremo, altrimenti utilizzeremo un semplice palloncino.

Lo strumento che ci svolterà la ricetta

Dopo aver gonfiato un palloncino, senza esagerare, e ricreando la grandezza simile a quella di un uovo di Pasqua, dovremo ricoprirlo di cioccolato.

Maneggiamolo con dolcezza e ricopriamolo con 2 o 3 strati di cioccolato, per rendere l’uovo più spesso e resistente. Attenzione, però, a lasciare scoperto il nodo di plastica del palloncino.

Ora posizioniamo il (quasi) uovo di cioccolato in equilibrio su un bicchiere, quindi mettiamolo a raffreddare in frigo per almeno 75 minuti.

Allo scadere del tempo, prendiamo l’uovo, afferrandolo dal nodo del palloncino.

Buchiamo il palloncino con delicatezza, quindi stacchiamolo con molta attenzione dall’interno del cioccolato.

Se abbiamo eseguito tutti i passaggi correttamente, il palloncino si staccherà facilmente.

Estraiamolo e posizioniamo l’uovo di cioccolato su una barretta di cioccolato, leggermente fusa, che farà da base. Dovremo far raffreddare ancora il tutto finché le nostre uova di Pasqua facilissime da fare saranno finalmente pronte per essere gustate.

Se dovesse avanzarci della cioccolata, potremmo riutilizzarla per preparare questa buonissima torta pronta in 5 minuti.