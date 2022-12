Uomo 50 anni, ecco come vestirsi a Natale con 3 outfit irresistibili più gli errori da evitare

A Natale bisogna vestirsi eleganti o casual? Non solo le donne, ma anche gli uomini devono scegliere con cura l’outfit natalizio soprattutto dopo i 50 anni.

Possiamo optare per l’eleganza di un completo se per la mattina di Natale è prevista la partecipazione alla Santa Messa e un pranzo formale. Se, invece, sarà un Natale in famiglia ricco di tradizioni, si potrà optare per un look più casual anche senza indossare per forza il simpatico quanto orribile maglione natalizio.

Uomo 50 anni, ecco come vestirsi a Natale per il cenone della Vigilia

È importante vestirsi a strati o a cipolla in quanto durante la serata potrebbe essere prevista un’uscita per la S. Messa di mezzanotte. Inoltre una volta a tavola, con qualche bicchiere di vino il caldo si farà sentire. Gli esperti di moda propongono un evergreen ossia un dolcevita nero da abbinare ad una giacca in velluto borgogna, oppure color cammello. Il velluto è il tessuto di tendenza del momento e continuerà ad esser tale per tutto il 2023. Anche il color cammello è una riscoperta molto recente. Il cappotto color cammello è tornato alla ribalta sia in versione femminile che maschile.

L’abbigliamento uomo per il pranzo di Natale elegante

Se si tratta di un pranzo formale, bisogna trovare la giusta misura fra l’eleganza e look eccessivamente rigidi e impostati.

Ad esempio, il gessato è decisamente troppo elegante per la festa natalizia, meglio riservarlo ad occasioni di lavoro. Per la mattina di Natale optiamo per una camicia bianca che è sempre il top dell’eleganza. Abbiniamo un completo o uno spezzato tono su tono. In quest’ultimo caso potremmo scegliere una giacca in tweed scozzese in stile english man.

La cravatta sarà tinta unita di larghezza media. Sono passate di moda le cravatte extralarge con nodi giganti. Il nodo mezzo windsor è sicuramente il più adatto a queste occasioni.

Outfit di Natale casalingo

Se invece si trascorrerà un Natale tradizionale in famiglia, l’outfit è decisamente più informale. Il maglione scherzoso natalizio è perfetto per divertirsi in famiglia ma in alternativa proponiamo un dolcevita bianco a trecce. Il motivo a trecce per i maglioni è fra i must have di quest’inverno.

Errori da evitare per il look delle Feste

Evitiamo il vestito nero! È vero che con il nero non si sbaglia mai e che è simbolo di eleganza, ma si tratta di Natale e non di una serata di Galà.

Almeno a Natale lasciamo i jeans nell’armadio: sono già abbondantemente sfruttati durante l’anno.

Attenzione alla lunghezza delle giacche!

Per capire se la giacca sia della giusta lunghezza occorrerà indossarla e tenere il braccio lungo i fianchi. A questo punto badiamo che l’orlo della giacca coincida con la linea di attaccatura delle dita della mano al palmo. L’orlo non dovrà né scendere oltre la mano né essere più corto. Un trucco per capire, invece, se le maniche siano troppo lunghe è confrontare l’altezza del polsino della camicia con l’altezza del colletto della camicia dietro la nuca. Le due dimensioni dovranno coincidere.

Infine se non siamo in montagna a sciare, evitiamo tenute sportive con scarponcini e giacche a vento in stile Gropcore. Quest’ultima è la tendenza di vestirsi in stile montagna anche in centro città. 3 consigli per un uomo di 50 anni, ecco come vestirsi a Natale.