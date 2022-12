Risparmi stellari fino al 50% sugli skipass per sciare in settimana bianca in Trentino: ecco dove

Carobollette, caroenergia, è possibile concedersi una settimana bianca anche quest’anno? Chi ama sciare non dovrà rinunciare: basta approfittare delle offerte stellari sugli skipass.

La stagione per gli amanti degli sci non si preannuncia delle più semplici. Sebbene i primi fiocchi sulle Dolomiti siano già scesi da un paio di settimane, l’azionamento degli impianti di innevamento artificiale è abbastanza gravoso. Si parla infatti di caroneve e aumento dei prezzi degli skipass. La soluzione sta nel cercare le giuste offerte, nella prenotazione con anticipo e nell’acquisto on line. Ecco alcune proposte.

Risparmi stellari fino al 50% sugli skipass

Sull’Alpe Cimbra si scia con queste offerte:

Skipass adulto giornaliero feriale on line a 45 euro, festivo a 52 euro. Dopo l’ottavo giorno la cifra si dimezza e passa a 20 euro al giorno per tutti i giorni successivi, ossia meno del 50% del biglietto skipass giornaliero;

giorno la cifra si dimezza e passa a 20 euro al giorno per tutti i giorni successivi, ossia giornaliero; “6 giorni FAB” con uno skipass 6 giorni a 240 euro in alta stagione si può provare l’ebrezza di sciare in un’altra località a scelta fra la Paganella e il Monte Bondone.

Sciare low cost sul Lagorai dal caposcuola alla pista nera

La Ski Area del Lagorai comprende 15 km di piste e ce ne sono davvero per tutti i gusti. Le famiglie sono le benvenute in Valsugana dove un pacchetto familiare per 1 adulto + 1 bambino per sciare tutta la stagione costa 468 euro. Per coloro nati prima del 1962, un prezzo giornaliero dello skipass scontato a 33 euro.

In Val di Fassa con l’offerta Superpremiére

La Valle ladina compresa fra Moena e Canazei offre una proposta allettante valida fino al 24 dicembre. Con l’offerta Superpremiére si può alloggiare 4 notti in hotel, camping o residence al prezzo di 3. In più si potrà sciare per 4 giorni al prezzo di 3. Si potrà scegliere fra le piste Val di Fassa/Carezza, quelle dell’Alpe Lusia/San Pellegrino oppure quelle del comprensorio Dolomiti Superski. Comprese nel pacchetto anche le lezioni di sci per 4 giorni al prezzo di 3.

In Val di Sole si paga solo l’hotel

In Val di Sole e precisamente in Val di Peio, dal 10 al 24 dicembre e dal 25 marzo al 2 aprile lo skipass è incluso nel soggiorno nelle strutture aderenti. Si potrà sciare per l’intera durata della settimana bianca tutti i giorni senza preoccuparsi dello skipass. Inoltre si può scegliere fra le piste di Skipass Pejo o dello Superskirama Dolomiti Adamello Brenta. Gli amanti dello sport invernale potranno godere di ben 380 km di piste di cui la pista nera Free Ride Delle Gole.

Servono lezioni di sci? Il 17 dicembre sono gratis

Le Associazioni Maestri di Sci del Trentino ripropone l’iniziativa Free Ski Day. Il 17 dicembre i maestri di sci terranno 2 ore di lezione collettiva gratuita per bambini ed adulti, per principianti ma anche per i più esperti.

Compresa nell’offerta ci saranno anche il noleggio dell’attrezzatura e lo skipass per la durata della lezione. Le discipline che verranno insegnate saranno di sci, snowboard e fondo.

La montagna e le cime Trentine con le loro candide discese vertiginose non sono off-limits con risparmi stellari fino al 50% sugli skipass.