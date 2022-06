Il caldo estivo ci fa venir voglia di alimenti freschi e piatti poco elaborati. In precedenza abbiamo suggerito un’alternativa alla solita e noiosa insalata di riso, la pasta fredda alla greca. Una ricetta già nota, ma con due varianti, i fiocchi di latte e la cipolla rossa per un gusto piacevole e deciso.

Con il ritorno della bella stagione, la nostra fame si riduce e così anche la voglia di perdere tempo ai fornelli.

Se in inverno siamo soliti trascorrere giornate intere a preparare manicaretti dolci e salati, in primavera e in estate le cose cambiano.

Tuttavia, resta la voglia di gustare qualcosa di sfizioso, magari da sgranocchiare a metà mattina o al pomeriggio.

Gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una ricetta che riesca a conciliare semplicità e golosità, da realizzare in pochi minuti.

Bastano dei ceci che troviamo facilmente al supermercato, altri 3 ingredienti e il gioco è fatto. Vediamo di quale ricetta si tratta e come prepararla oggi stesso.

Uno tira l’altro e si preparano in un lampo questi ceci sorprendenti da sgranocchiare a merenda o davanti alla tv

Stiamo parlando dei ceci al cioccolato e miele, una ricetta particolare e squisita. Siamo soliti gustare i ceci in piatti salati, specialmente nelle insalate ricche e tipiche di questo periodo dell’anno. Oggi, invece, utilizzeremo questi deliziosi e nutrienti legumi in un modo insolito che ci lascerà piacevolmente sorpresi.

Ecco tutto ciò di cui avremo bisogno:

200 grammi di ceci precotti;

2 cucchiaini di miele liquido;

1 cucchiaio abbondante di cacao in polvere;

1 cucchiaio scarso di zucchero a velo.

Procedimento:

Per prima cosa, sciacquiamo i ceci precotti con abbondante acqua corrente e asciughiamoli per bene.

Mettiamoli in una ciotola, uniamo il miele e mescoliamo. Aggiungiamo sia il cacao che lo zucchero a velo e continuiamo a mescolare.

A questo punto, copriamo una teglia con della carta forno, versiamo i ceci appena conditi e inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti.

Perfetti per merenda, come dessert o semplicemente se abbiamo voglia di sgranocchiare qualcosa di dolce mentre guardiamo un film.

Un po’ come le patatine, uno tira l’altro e si preparano in un lampo per gustarli senza sensi di colpa. Pochi e semplici ingredienti per una ricetta da provare anche come sostituto di merendine e biscotti vari.

Buono, facile e non appesantisce, difficile chiedere di meglio.

