Oramai il caldo comincia a farsi sentire e molti di noi di conseguenza non hanno più tanta voglia di cucinare. Prediligere i cibi freddi però non significa necessariamente propendere per alimenti confezionati o evitare di preparare, unendo gusti e sapori differenti. Ci sono infatti tantissime ricette veramente sfiziose che non richiedono nemmeno l’accensione dei fornelli. Oggi illustriamo una di queste, perfetta per aprire un pranzo o una cena all’aperto. Infatti questo è l’antipasto più fresco e facile dell’estate che richiede pochissimi ingredienti e poca preparazione per stupire tutti con semplicità. Scopriamo insieme quali sono gli step necessari per preparare dei pomodori ripieni con un bagnetto di ispirazione piemontese.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone:

6 pomodori interi, preferibilmente di varietà Belmonte;

sale q.b.;

2 acciughe sott’olio;

1 tuorlo d’uovo già cotto;

aceto di vino rosso q.b.;

pepe nero q.b.;

olio EVO q.b.;

2 spicchi di aglio di piccole dimensioni;

prezzemolo fresco q.b.;

mollica di pane q.b.

Questo è l’antipasto più fresco e facile dell’estate perché non richiede cottura e l’utilizzo del forno

Per prima cosa è necessario lavare i pomodori e rimuoverne il picciolo. Si può scegliere la varietà che si preferisce, ma è necessario prediligerne una che presenti degli esemplari tondi e abbastanza grossi. Poi su un tagliere pulito bisogna tagliarli in senso orizzontale e poi con un cucchiaio mettere da parte la polpa interna composta sia dai semi che dal liquido di vegetazione. Una volta che risultano vuoti, è necessario passare al condimento. Quindi prendere due acciughe sott’olio, scolando l’unto in eccesso. Prendere poi la mollica del pane e bagnarla con qualche goccia di aceto di vino rosso all’interno di una ciotola, e si aggiunge il rosso d’uovo precedentemente cotto.

Prendere poi gli spicchi di aglio, togliere la buccia e l’anima presente all’interno. Tritarlo finemente e fare lo stesso con il prezzemolo dopo averlo sciacquato. Inserire entrambi gli ingredienti all’interno del contenitore menzionato prima. Aggiungere al composto un giro d’olio e di pepe nero. Assaggiare e aggiustare con del sale se necessario. Mescolare bene per far amalgamare i sapori. Versare poi all’interno dei pomodori e farli riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servirli in tavola. Se lo si volesse accompagnare con un piatto di pasta, consigliamo questo primo di mare che richiede pochi ingredienti e uno sforzo quasi nullo.

