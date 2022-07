Dalle grandi capitali europee ecco l’ultima idea per far sembrare la casa più grande risparmiando tempo e denaro e facendo 1 solo acquisto

Correva l’anno 1984 e al cinema usciva una vera e propria icona della commedia italiana. Parliamo de “Il ragazzo di campagna”, meravigliosamente interpretato da un giovane Renato Pozzetto. Le disavventure, assolutamente possibili, di un ragazzotto di compagna, tal Artemio, che si trasferisce a Milano per lavoro. Qui, tra amori e sfortune, gag e risate, il nostro Pozzetto sarà alle prese anche con un monolocale assolutamente chic. Terribilmente spassose le scene in cui deve barcamenarsi tra una cucina che diventa camera da letto e un bagno che diventa sala. Eppure, nonostante siano passati così tanti anni, molti di noi sono alle prese con lo stesso problema. Cercare di guadagnare più spazio possibile in una casa che non è una reggia. Qualche consiglio a proposito lo avevamo dato anche in precedenza, ma oggi vedremo quella che è una vera e propria moda che ha preso piede anche in Italia.

Perché conviene comprarli

Dalle grandi capitali europee ecco l’ultima idea per guadagnare spazio, salvaguardare l’estetica e non diventare pazzi con la pulizia di casa. Sono sempre di più gli italiani che acquistano un letto matrimoniale col contenitore sottostante. Basta recarsi in un qualsiasi store di vendita mobili, per trovarne davvero di ogni tipo. Quando qualche anno fa uscì questo tipo di letto, sembrava un insulto all’arredamento classico, eppure nel Nord Europa era già molto utilizzato. Con la comodità di avere a portata di mano lenzuola, federe, coperte e copriletto, senza andare a cercare in giro per la casa, sprecando spazio e tempo. Consideriamo che questo tipo di arredo, non costa poi più di tanto rispetto a un letto normale e ci permette di guadagnare spazio, eliminando magari qualche altro mobile d’appoggio della stanza.

Se siamo indecisi se acquistare o meno un letto con il contenitore, attenzione alla moda ancora più recente dei letti col cassettone. Forse lo spazio sarà di qualche centimetro in meno, ma questa versione sta risultando molto apprezzata dalle donne. Perché se l’effetto estetico rimane praticamente immutato, quando si tratta di pulire, il letto con i cassettoni sarebbe molto più comodo. Innanzitutto, sarebbe una barriera più consistente all’ingresso della polvere, data la chiusura dei cassetti. Poi, questi ultimi, sono molto più comodi da pulire, una volta estratti da sotto il letto.

