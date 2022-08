Ecco come togliere il calcare ostinato dal vetro della doccia e dal plexiglass

l bagno è l’ambiente più importante della casa, probabilmente. Se la camera da letto rappresenta la stanza dell’intimità, il bagno è quella dell’igiene. Proprio per questa funzione, l’attenzione sulla sua pulizia deve essere triplicata. Il bagno, infatti, può costituire un covo di germi e batteri, ma anche di muffa. Molti non ci pensano, ma vi sono oggetti del bagno in cui questi si annidano. Basti pensare al porta saponette, oppure alla base dello spazzolino elettrico. Il problema fondamentale, infatti, è l’acqua sporca che ristagna, problema di non poco conto anche per la formazione delle fastidiose zanzare. Ma non è finita qui, perché l’acqua è anche la responsabile della formazione del calcare. Purtroppo, quest’ultimo è il nemico numero 1 degli elettrodomestici, della rubinetteria e dei sanitari, in generale. Abbiamo presente quando il bucato continua a puzzare? Ebbene, il problema alla base potrebbe essere proprio il calcare che si deposita.

Non è una bella vista

In ogni caso, il calcare non nuoce alla salute come farebbe, invece, la muffa. Per fortuna, aggiungeremmo. Tuttavia, nuoce agli elettrodomestici. In men che non si dica, ci ritroveremmo a dover acquistarne dei nuovi perché, purtroppo, il calcare avrebbe svolto bene il suo lavoro. Nel caso del box doccia, per esempio, ci ritroveremmo vetri, binari e soffione coperti da strati di calcare che, sicuramente, non sono una bella vista. Né per noi, né per gli ospiti. Un’ambiente pulito e salutare, si dice, favorirebbe il rilassamento. E il momento della doccia è un momento di relax.

Rimedi

Dunque, ecco come togliere il calcare ostinato dal vetro della doccia e non solo questa. Inoltre, vedremo come trattare il calcare se il box fosse in plexiglass. Chiaramente, in commercio esistono prodotti appositi per il bagno e, nello specifico, per disincrostare il calcare. Tuttavia, perché spendere soldi quando possiamo toglierlo a costo zero? Non vi sarà bisogno dell’acido muriatico né dell’ammoniaca. Basta miscelare in uno spruzzino acqua piovana, un cucchiaio colmo di bicarbonato, mezzo bicchiere di aceto di alcol e il succo di un limone. L’acqua piovana è ideale, in quanto senza calcare. Ottima anche per la lavatrice, per esempio. I rimedi naturali, invece, sono degli sbiancanti e disincrostanti potenti, quasi come i prodotti chimici. Spruzziamo e lasciamo agire. Strofiniamo con una spugna abrasiva o con un panno morbido, a seconda delle preferenze.

Ecco come togliere il calcare ostinato dal vetro della doccia e dal plexiglass

Utilizziamo la stessa miscela anche sul soffione e sui binari, nonché sulle piastrelle. Per rimuovere, invece, le macchioline biancastre d’acqua dal plexiglass spruzziamo dell’acqua piovana insieme all’aceto di vino oppure quello d’alcol ed al sale grosso. La cosa più importante, però, dopo aver effettuato la pulizia e il risciacquo, è l’asciugatura. Se non asciughiamo con un panno morbido e asciutto, non avremmo fatto nulla. Pertanto, dovremmo asciugare per evitare che si formino i residui d’acqua, che comporta muffa e calcare.

