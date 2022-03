Il profumo è una delle caratteristiche più intime di una persona. Sembra che, come l’impronta delle dita, ognuno di noi abbia naturalmente un odore unico e inconfondibile. È vero anche che non sempre il corpo sprigiona un odore piacevole, specialmente dopo una lunga sudata. Proprio per questa ragione fu inventato il primo profumo nel 1370, anche se l’uso di oli profumati risale all’Antico Egitto. L’obiettivo, però, non era solo quello di coprire i maleodoranti olezzi delle città. Infatti, il principale uso del profumo era la seduzione.

Così i profumieri erano considerati artisti delle fragranze e vendevano le loro creazioni in piccole e costosissime boccette. Quegli stessi flaconi sono usati ancora oggi e impreziosiscono il profumo. Ma cosa farne una volta che il contenuto è finito? È uno spreco buttare le bottigliette di profumo vuote, specialmente dopo aver scoperto che possono diventare stupendi oggetti decorativi. Con un po’ di creatività e con poca fatica, daremo una nuova vita alle nostre boccette di vetro. Vediamo insieme come fare.

Uno spreco buttare le bottigliette di profumo vuote se si può risparmiare riciclandole con 3 idee decorative utilissime per la casa

In quanto contenitori, i flaconi di profumo possono continuare ad avere la stessa funzione. Proprio per la raffinatezza delle loro forme e dei colori, però, possono diventare elementi decorativi d’effetto. La prima idea è trasformarle in mini vasi per fiori recisi. La cosa più importante da fare in questo caso è pulire perfettamente il flacone dal profumo. Iniziamo svitando il tappo e il vaporizzatore, poi versiamo dell’aceto di mele, che avremo leggermente riscaldato. Scuotiamo il flacone bene e buttiamo l’aceto per poi risciacquare tutto con dell’acqua calda. A questo punto la boccetta è pulita e possiamo usarla per i nostri fiori.

Sbizzarriamoci con i bouquet. Ci sono varietà di fiori, come le rose, che sono bellissimi anche secchi. Per un’idea utile, invece, i flaconi possono tramutarsi in profumatori per l’ambiente. Qui proponiamo una ricetta per una fragranza a base di polvere di caffè. Ma ci sono tanti altri ingredienti naturali che si possono mescolare insieme a dell’alcool e olii essenziali. Per finire, unendo le due idee, si possono creare dei terrari con pietre o sabbia e inserendo delle piccole piante, anche secche. Così possiamo realizzare degli elegantissimi soprammobili da arricchire con nastri di tessuto, brillantini e lustrini.

Lettura consigliata

Per profumare la casa di un aroma fresco e fruttato basta riciclare questo insospettabile ingrediente a costo zero