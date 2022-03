Non disinfettare le chiavi di casa e lavare i vetri quando c’è il sole sono due dei 10 errori che commettiamo nelle pulizie di casa ma ecco come rimediare

Non tutti amano fare le pulizie di casa, in particolare quelle di primavera. Qualcuno, addirittura, si rilassa, mentre altri le vedono come un qualcosa del quale se ne farebbe volentieri a meno. Finendo per commettere degli errori, più che altro per pigrizia.

Invece, dovremmo fare attenzione a certi gesti che ripetiamo abitualmente e che finiscono per essere addirittura controproducenti per le nostre pulizie. Non disinfettare le chiavi di casa e lavare i vetri quando c’è il sole, ad esempio, sono esempi di errori che non dovremmo commettere pulendo.

Dovremmo imparare a usare stracci diversi a seconda degli oggetti puliti

Un primo errore è quello di usare lo stesso straccio per pulire vari punti della casa. Lo facciamo per pigrizia, ma, invece, per il bagno dovremmo averne uno diverso da quello che usiamo, ad esempio, in cucina.

Non disinfettare maniglie e chiavi è un secondo sbaglio che commettiamo. Pensiamo, solo, a quante volte le tocchiamo, nel corso di una giornata. Perciò diventeranno un luogo dove batteri e germi vanno a nozze. Quindi è fondamentale non trascurarle.

Stesso discorso per i telecomandi. In quanti li tocchiamo in una casa? In particolare, se abbiamo anche bambini in casa, dovremmo ricordarci di disinfettarli, facendo attenzione a non versare direttamente il detergente, per non rovinarli.

Quanto alla polvere, sono due le cose che non andrebbero mai fatte. Pulire i pavimenti per primi, ad esempio. Operazione inutile se poi dopo dobbiamo spolverare. Secondo, usare il classico spolverino per la polvere, come si faceva un tempo, finendo per spostarla invece che eliminarla. Fondamentale è utilizzare un panno in microfibra.

Quante volte pensiamo al sacchetto dell’aspirapolvere? Non è eterno e andrebbe svuotato con regolarità, senza aspettare che si riempia all’inverosimile. Questo perché riduce la potenza dell’aspirapolvere, pulendo meno.

Un sesto errore riguarda lo spazzolino del bagno. Dopo averlo utilizzato, dovremmo avere l’accortezza di pulirlo bene. Altrimenti, non faremo altro che trasferire dei batteri, rendendo inutile igienizzare, poi, i bagni visto che all’utilizzo successivo avremo una nuova carica batterica.

Lavare i vetri con il sole è un errore che commettiamo in tanti. I prodotti usati, infatti, si asciugheranno più velocemente creando degli aloni. Andrebbero puliti quando la giornata è nuvolosa.

In quanti, dopo aver fatto la spesa al supermercato, si mettono a lavare le buste utilizzate per la spesa? Pensiamo a quanti batteri si depositano al loro interno, lasciati dai prodotti comprati. Impariamo a lavarle, almeno un paio di volte al mese.

Dove spruzziamo il detergente? Farlo direttamente sulle superfici è un errore, perchè rischiano di rovinare il mobile. Impariamo non solo a farlo su uno straccio, ma ad usare detergenti differenti a seconda di quello che dovremo pulire.

Infine, il tagliere con cosa lo puliamo? Se con il sapone per i piatti, faremmo un grosso errore. Il rischio è quello di non eliminare i batteri che finiscono per annidarsi nei solchi procurati dal coltello. Rovinando anche la patina. Meglio una soluzione alternativa con sale e limone.