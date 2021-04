In estate la voglia di allenarsi è veramente poca. Il caldo afoso, la voglia di mare e di rimanere sdraiati sul lettino a rilassarsi, non sono sicuramente degli incentivi per allenarsi.

Mantenere il corpo sempre in attività è molto importante, lo sport è fondamentale sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista umorale.

Il canottaggio è un’ottima soluzione per chi vuole rimanere comunque in forma.

È uno sport da fare anche in compagnia, rinfrescati dalle onde del mare e sicuramente, la voglia non potrà mancare.

Il canottaggio migliora la resistenza e la potenza, richiede anche un grande impegno cardiovascolare e respiratorio.

Come detto il canottaggio è uno sport da fare anche in compagnia, fino a un massimo di quattro persone.

Coordinamento, forza di volontà ed equilibrio sono le basi di questo sport.

Il canottaggio è uno sport estivo perfetto da fare in compagnia che fa bene ai muscoli e all’umore

È considerato uno sport completo, poiché richiede lo sforzo di tutti i muscoli.

Migliora anche la respirazione ma cosa fondamentale porta grandi benefici umorali.

Libera dallo stress favorendo il rilascio di endorfine con grandi effetti positivi.

Praticare sport all’aria aperta e soprattutto in compagnia, saranno due incentivi perfetti per continuare a allenarsi anche in estate.

Come affrontare questo sport

Prima di tutto la scelta dell’imbarcazione è importante, solitamente è di carbonio. Ovviamente andranno acquistati anche i remi.

Una barca di 8 metri pesa sui 12 kg.

I muscoli più coinvolti saranno le gambe, i flessori delle braccia, i trapezi e i deltoidi e soprattutto le spalle.

Per chi pratica canottaggio a livello agonistico, richiede anche un grande allenamento in palestra, ma per chi è pronto ad affrontarlo a livello amatoriale basta solo un po’ di pratica.

Non resta che affittare o comprare una iole, qualche giubbotto di salvataggio per i più piccoli e per chi non sa nuotare.

Il canottaggio è sicuramente uno sport estivo perfetto da fare in compagnia per rimanere in forma.