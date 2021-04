A chi non è mai capitato di farsi stregare dalla bellezza o dalla particolarità di un bel paio di scarpe senza aver preso in considerazione la comodità? Oppure perché sono state semplicemente acquistate online e quindi non sono state prima provate?

Quando si misurano le scarpe bisogna riflettere bene prima di acquistarle. Per essere certi che la misura sia quella giusta, le scarpe non devono essere nè larghe nè strette, ma devono calzare a pennello.

Anche se questo non esclude che qualche fastidio possa presentarsi successivamente impedendoci poi di poterle indossare.

Se non è possibile restituire o cambiare l’acquisto, non bisogna perdersi d’animo, esistono diversi modi fai da te facili e veloci per dare una speranza alle nostre scarpe. In base al materiale di fabbricazione è possibile allargare le scarpe strette.

Ecco perché da oggi tutti metteranno le scarpe nuove nel freezer

Avvolgere in un sacchetto di plastica le scarpe nuove. Chiudere bene.

Inserire la busta nel congelatore, lasciandola per circa 90 minuti.

Trascorso il tempo necessario, estrarre la busta, togliere subito le scarpe dall’interno e calzarle immediatamente. Buona idea sarebbe quella di avvolgere il piede in un secondo calzino, il freddo delle scarpe si farà sentire. Dopo qualche minuto il calore del nostro corpo riscalderà il cuoio che prenderà la forma del nostro piede.

Rimedio attuabile per tutti i tipi di scarpe in pelle.

Le scarpe non saranno più strette e saranno più comode.

Altro rimedio è quello di riempire dei sacchetti alimentari per metà di acqua ed inserirli nelle scarpe da trattare. Avvolgere le scarpe in una busta di plastica e inserirle nel congelatore qualche ora.

L’acqua all’interno del sacchetto ghiacciandosi, aumentando in questo modo il suo volume, allargherà la scarpa. Trascorso il tempo necessario, togliere le scarpe dal freezer e lasciarle asciugare bene all’aria aperta.

