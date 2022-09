Quando si programma una breve vacanza o un weekend in Italia, c’è l’imbarazzo della scelta tra tante belle località. Se vogliamo andare in Basilicata, senza dubbio merita una visita Matera, la Città dei Sassi. Ci sono anche dei piccoli borghi dove rilassarsi e scoprire dei posti particolari.

Dove andare in Basilicata per un weekend

A pochi chilometri da Potenza, ad esempio, a circa 800 metri di altitudine si trova Brindisi Montagna. Questo paesino, poco popolato tutto l’anno, può rappresentare un luogo in cui rigenerarsi. L’aria è pulita e si può passeggiare per le vie, magari soffermandosi a guardare degli scorci. Nel cammino possiamo anche incontrare delle antiche chiese. Quella dedicata a San Nicola di Bari e quella della Madonna delle Grazie sono tra le più antiche e ricche di opere d’arte di rilievo, come tele e statue.

Cosa vedere

La zona di Brindisi Montagna subì varie vicissitudini e dominazioni. In particolare sembra che in epoca normanna, nel Tredicesimo secolo, si edificò il castello Fittipaldi. Una parte crollata per un terremoto è stata ricostruita. Il castello che domina il borgo è visitabile e da lì si godrà di un incantevole panorama.

In zona si trova il Parco storico rurale della Grancia. Il nome deriva da un’antica badia che ospitava un tempo i monaci basiliani. All’interno del parco, oltre a fare delle passeggiate nel verde, in alcuni periodi dell’anno si può assistere a spettacoli di falconeria e di burattini e vedere artigiani all’opera. Nell’anfiteatro il cinespettacolo “La vita bandita” chiude gli eventi della giornata. Si tratta di una ricostruzione delle vicende storiche del territorio nell’800, soprattutto connesse con il brigante Carmine Crocco.

Uno dei borghi più belli d’Italia da visitare in Basilicata anche per una festa

Se si sceglie di visitare il piccolo borgo di Brindisi Montagna in autunno, nel mese di ottobre si potrebbe partecipare alle Giornate medievali. In questa occasione si ricorda l’investitura a signore di Brindisi Montagna di Guidone de Foresta da parte di Carlo d’Angiò nel 1268. Per questa festa, che si tiene solitamente a fine ottobre, si allestiscono spettacoli di falconeria, giocoleria, accampamenti e addirittura un museo della tortura. La rievocazione storica si apprezza anche grazie alle sfilate in costume medievale per il paesino, a partire dal castello Fittipaldi. Non mancano anche assaggi dei prodotti tipici locali.

Brindisi Montagna è solo uno dei borghi più belli d’Italia da visitare che si trova in Basilicata. Potremmo visitare anche Castelmezzano e vivere un’esperienza elettrizzante grazie alla zipline, oppure andare a Pietrapertosa o a Pisticci.

