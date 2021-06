La maggior parte di noi ha bisogno di lasciarsi indietro questo periodo di difficoltà imbarcandosi in una avventura suggestiva, alla ricerca della libertà perduta. Tra gli itinerari più belli del Mondo non si può non citare il cammino di Santiago di Compostela, percorso ogni anno da centinaia di migliaia di turisti.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri Lettori amanti delle escursioni. Allora, ecco alcuni suggerimenti e consigli utili per affrontare uno degli itinerari più famosi e suggestivi al Mondo. Cominciamo subito.

Un percorso unico al Mondo

Il cammino di Santiago ha una particolarità che lo rende molto famoso in tutto quanto il Mondo. Questo famosissimo itinerario può infatti essere percorso solamente in bici, a cavallo o a piedi, almeno se si vuole prendere la compostela.

La distanza minima da percorrere è di 100 km a piedi, mentre la massima è di 1.000 km circa a seconda del percorso scelto. Data la distanza da percorre molti turisti si chiedono se sia meglio affrontare questo cammino a piedi o in bicicletta.

La risposta dipende principalmente dal tempo a disposizione e dalla tipologia di percorso che si vuole affrontare. Infatti, i percorsi a piedi richiedono all’incirca 30 giorni per essere portati a termine, mentre per quelli in bicicletta si parla di 10 giorni circa.

Inoltre è generalmente consigliato affrontare in bicicletta solamente il percorso francese, mentre gli altri andrebbero affrontati, generalmente, a piedi.

I costi

Un’altra domanda importante da farsi prima di partire alla volta del Santuario di Compostela è legata ai costi. Per quanto riguarda i voli, il prezzo degli stessi dipende dalla stagione in cui si affronta il viaggio.

Al contrario, i costi dei B&B dovrebbero aggirarsi attorno ai 15 euro a notte. Allo stesso modo, sarà possibile approfittare di pasti dedicati ai pellegrini in viaggio dal costo di 10 euro circa l’uno.

Un ultimo consiglio, nel caso si affronti il cammino in questi mesi è meglio stare bene attenti alle scorte d’acqua. Infatti, il sole estivo sarà particolarmente inclemente ed è preferibile stare ben attenti a possibili eventi di disidratazione lungo il cammino.

