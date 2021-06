Sugli scaffali dei negozi ortofrutticoli o dei supermercati le pesche sono esposte da ormai qualche settimana. Un tipico frutto estivo amato da molti.

Non tutti sanno che oltre alla polpa è possibile gustarne anche la buccia ed evitare di gettarla nella spazzatura.

In questo articolo illustreremo come utilizzare le bucce di pesca in cucina per gustare al meglio questi deliziosi avanzi.

La buccia della pesca contiene numerosi nutrienti, per cui mangiarla fa anche bene alla salute.

Con le bucce di pesche si può preparare una buonissima marmellata da utilizzare per farcire crostate e dolci, oppure conservarla come scorta per l’inverno.

Ingredienti

a) 1 kg di bucce di pesche;

b) 400 grammi di zucchero.

Ecco come utilizzare le bucce di pesca in cucina per gustare al meglio questi deliziosi avanzi. Procedimento

Versare tutte le bucce delle pesche in una pentola e farle cuocere a fiamma bassa per circa due ore e mezzo. Mescolare di tanto in tanto.

Trascorso il passo di tempo indicato, togliere la pentola dal fuoco e frullare il tutto con un frullatore ad immersione.

Aggiungere lo zucchero, mettere di nuovo la pentola sul fuoco e far cuocere per un’altra ora e mescolare di tanto in tanto

Quando la marmellata avrà raggiunto la consistenza che piace, toglierla dal fuoco e farla raffreddare.

Una ricetta molto originale è quella dei canditi, con le bucce di pesca.

I canditi piacciono a grandi e piccini, e possono servire come snack da portare al lavoro, o come merendina per i bambini.

Ecco come realizzare la ricetta.

Ingredienti

a) 1 kg di bucce di pesca;

b) la scorza e il succo di un limone;

c) 100 grammi di zucchero.

Procedimento

In un pentolino versare 2 dl di acqua e 50 grammi di zucchero.

Mettere sul fuoco e portare ad ebollizione, facendo bollire per cinque minuti.

Grattugiare la scorza di un limone e metterla da parte.

Versare il succo di un limone nello sciroppo e aggiungere le bucce della pesca. Mettere sul fuoco e far cuocere per tre minuti. Spargere lo zucchero rimasto in un piatto, e passarci dentro le bucce facendolo aderire su entrambi i lati.

Mettere le bucce ad essiccare nel forno per circa quattro ore, ad una temperatura di 60 gradi.

Appena le bucce saranno candite e asciutte, toglierle dal forno e metterle in dei contenitori.