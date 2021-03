Un’idea sorprendente per risparmiare a abbellire orto e giardino riciclando i rotoli della carta igienica

I rotoli della carta igienica una volta terminati hanno una fine segnata: il cestino. Non dobbiamo però sottovalutare i mille usi che questo semplice oggetto potrebbe avere. Noi di ProiezionidiBorsa vi abbiamo spesso parlato di come poter riutilizzare questo semplice tubo di cartone. Oggi però parleremo di un’idea sorprendente per risparmiare abbellire orto e giardino riciclando i rotoli della carta igienica. Un’idea perfetta per la primavera.

Semi e cartone

La primavera è il tempo della semina per maggior parte delle piante. Che si tratti di piante di verdura o fiori, infatti, dobbiamo sbrigarci a piantarli. Per accelerare i tempi si potrebbe decidere di comprare direttamente delle piantine. Se però vogliamo essere sicuri della qualità del prodotto che otterremo il modo più sicuro è partire dal seme. Possiamo infatti ottenere dei semi dal cibo che sappiamo che abbiamo assaggiato e apprezzato. Ad esempio con le fragole.

Ma da dove partire? Il metodo migliore per permettere al seme di trasformarsi in germoglio è piantarlo in un ambiente protetto. Infatti, questa è una fase molto delicata. Per questo si consiglia l’utilizzo di un semenzaio. Possiamo crearne uno usando dei piccoli vasetti di plastica o cartone dove far crescere un singolo seme. Da qui poi avremo la possibilità di trapiantare la giovane piantina nel nostro orto o vaso.

I vasetti da semenzaio sono piuttosto complicati da ottenere. Bisogna infatti comprarli da un rivenditore online o nei vivai. Data la difficoltà nel reperirli, il prezzo è anche maggiore di quello che ci si potrebbe aspettare per un oggetto fatto di materiali così poveri. Possiamo però avere lo stesso effetto utilizzando i rotoli della carta igienica, o meglio, ciò che ne rimane una volta finiti. Basterà infatti spingere verso l’interno i bordi di un’estremità del tubetto di cartone per chiuderlo da un lato. Possiamo anche scegliere di fissarlo con della colla e otterremo così il nostro vasetto di cartone. Non ci resta che riempirlo di terra e inserire il seme.

Considerato che il cartone non è un materiale impermeabile, consigliamo di sistemare i nostri vasetti su un vassoio dai bordi rialzati. In questo modo non bagneremo il nostro ripiano e le piante avranno sempre acqua a disposizione. In ogni caso non dobbiamo esagerare con l’acqua, anzi sarebbe meglio utilizzare un vaporizzatore. Non solo, ma la cosa migliore sarebbe creare un ambiente in cui può entrare l’aria ma si intrappola il vapore. A questo scopo potremmo per esempio utilizzare una scatola trasparente forata e posizionarla in un luogo luminoso.

Una volta che la piantina sarà cresciuta di qualche centimetro saremo certi che le radici hanno fatto abbastanza presa sulla terra e potremmo estrarle delicatamente. Non ci resta che piantarle a terra o in vaso e goderci quello che hanno da offrire.

Ecco spiegata un’idea sorprendente per risparmiare abbellire orto e giardino riciclando i rotoli della carta igienica.