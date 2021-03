Oggi la scienza della psicologia sa darci informazioni su tutti gli aspetti della nostra vita. Persino la felicità è diventata una scienza.

Gli psicologi hanno studiato le conseguenze delle nostre scelte di vita sul benessere, la felicità e la soddisfazione individuale, e sono giunti a delle sorprendenti conclusioni.

Secondo gli ultimi studi, la categoria di popolazione più felice in assoluto è quella delle donne single e senza figli.

Proprio così, le donne single e senza figli sono le più felici, lo dice la scienza.

Le ultime ricerche parlano chiaro

Secondo una ricerca dello scienziato del comportamento Paul Dolan, della London School of Economics, il gruppo di persone più felici sono le donne single e senza figli.

Le donne indipendenti e senza figli tendono ad essere meno stressate, meno stanche e a godere di salute migliore. Ma quale potrebbe essere il motivo?

Il matrimonio ha più vantaggi per gli uomini che per le donne

Secondo gli ultimi studi, il matrimonio ha conseguenze diverse per gli uomini e per le donne. Mentre dopo il matrimonio gli uomini tendono a soffrire meno di stress e ansia, la loro salute migliora, e sale persino il loro stipendio, per le donne è vero l’opposto. Le relazioni tendono a stressare di più le donne, specialmente se si prendono carico dei figli in maniera sproporzionata rispetto ai papà. Ma non è tutto qui.

Le donne single hanno più amici

Le donne single e senza figli tendono anche ad avere una rete sociale più estesa. Mantengono più contatti con amici e parenti, hanno più tempo da dedicare agli hobby, viaggiano di più, e godono di maggiore indipendenza economica.

Tutto questo contribuisce a rendere le donne single e senza figli la categoria demografica più felice in assoluto.

Inoltre le donne single sono più adattabili rispetto agli uomini single, e vivono con meno ansia la loro condizione. Le donne single sono anche molto più selettive rispetto agli uomini, e tendono a rifiutare il compromesso nelle relazioni. È per questo che le donne single e senza figli sono le più felici, lo dice la scienza.

E a proposito, un sorprendente studio rivela che i soldi fanno la felicità, ma solo in questo caso.