3 giochi natalizi oltre alla tombola ideali e divertenti per bambini e persone adulte

Passare il tempo di pranzi e cenoni in allegria è un obiettivo di tutti durante le festività di Natale. Prendiamo spunto da alcuni trucchi per sorprendere e divertire i nostri ospiti. Ecco come.

Tutti aspettano le festività. I bambini con gioia, nell’attesa dei regali. I grandi con trepidazione, visti spesso i tanti impegni e la volontà di organizzare bei momenti di allegria per i nostri invitati. Dovremmo ricordare che la prima regola che dovrebbe guidare qualsiasi occasione di convivialità è la felicità di trascorrere del tempo assieme. Ed il gioco è un collante naturale per rafforzare le amicizie e per rallegrare gli animi. La regola è che sia coinvolgente, non sia di cattivo gusto e che possa dare spunti per parlare alle persone. Basta un po’ di fantasia ed organizzazione per trasformare una semplice cena in un’occasione divertente e memorabile. Così ecco 3 giochi natalizi oltre alla tombola che ci faranno fare un figurone durante i pranzi e le cene.

Prima i giochi per tutti, poi quello pensato per i bambini

Il primo gioco è pensato per il periodo delle festività, quelle durante le quali gli ospiti dovranno trascorrere molto tempo seduti. Proprio di quelle durante le quali si ricercano i look più in voga per queste festività. Il gioco chiamato l’ABC del Natale risponderà a molte nostre esigenze. Distribuiamo a tutti gli ospiti seduti presso il tavolo alcuni foglietti e una penna. Indichiamo loro di scrivere incolonnate tutte le lettere dell’alfabeto (oppure facciamolo preventivamente noi per loro). Al via, dovranno completare l’intero alfabeto scrivendo per ogni lettera una parola associata al Natale. Via libera a titoli di film, ingredienti, ricette o associazioni. Al vincitore andrà un premio. Altrimenti scegliamo da una lista un argomento proveniente da altri ambiti per completare lo stesso gioco di associazioni.

Sempre per tutti, amici e familiari, possiamo invece proporre dei quiz tra i più classici. Come oggetto possiamo scegliere i cinepanettoni, oppure informazioni aneddotiche che riguardano questo periodo dell’anno così speciale. Possiamo dividere per coppie gli ospiti e prevedere per i primi che arrivano a 3 o 5 risposte esatte qualche premio. In caso qualche squadra sia in parità, possiamo lasciare una domanda finale per decidere i vincitori.

L’ultimo gioco è destinato invece ad un pubblico di bambini. Si chiama “Babbo Natale comanda color”. Per giocare tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un albero vero o disegnato in cui siano rappresentati, o effettivamente appesi, degli addobbi di colore diverso. L’adulto che segue i bimbi (di età superiore ai 6 anni) deve dire la formula seguita da un colore. I bambini dovranno correre verso l’albero per toccare il disegno indicato. Lo stesso addobbo del colore indicato però non può essere toccato da più persone assieme. Nel frattempo la persona che ha indicato il colore deve inseguire i bambini e “catturare” chi non riesce a trovare e toccare in tempo un addobbo del relativo colore. Per cambiare protagonisti possiamo fare in modo che la persona così raggiunta diventi la prossima protagonista nella scelta del colore.

