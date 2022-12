Fastidiosi ansia e stress delle feste: come combatterli con un buonissimo tè naturale

Il periodo delle feste può essere stressante da alcuni punti di vista. Cosa fare per combattere ansia e stress? Un buon rimedio naturale è un tè molto buono e salutare. Ecco di cosa si tratta e come trarne i benefici.

Il periodo natalizio dà a tutti molte emozioni. Alcune di queste possono essere di gioia, di grande fermento per un viaggio, di contentezza per un regalo inaspettato, mentre altre possono essere negative. C’è chi si fa prendere dalla malinconia, dall’ansia e dallo stress.

Questi elementi, però, non fanno bene alla nostra salute e bisogna fare di tutto per combatterli. Cosa fare, quindi, contro fastidiosi ansia e stress delle feste? Ci sono una serie di accorgimenti da mettere in pratica per poter stare più tranquilli.

Di questo occorre tenere conto soprattutto se si ha una certa età. Infatti, lo stress non fa bene alla salute perché produce cortisolo, un ormone responsabile dell’innalzamento dei livelli di glicemia e di grassi nel sangue.

Fastidiosi ansia e stress delle feste: la bevanda giusta per rilassarsi

Sembra quasi incredibile che un periodo di festa venga associato al senso di frustrazione. Purtroppo, a volte, per molte persone, può essere così per i più diversi motivi. Anche solo dover pensare a cosa regalare a tutti i parenti e gli amici è fonte di stress.

L’importante è non esagerare e non farsi prendere dal panico. Per questo si può prenotare una bella vacanza all’ultimo minuto con il proprio partner, oppure cercare i migliori rimedi naturali con cui rilassarsi a casa.

Uno di questi è il tè menta e rosmarino. Per farlo abbiamo bisogno di alcuni ingredienti:

acqua bollente;

3 foglie di menta;

3 rametti di rosmarino.

I passaggi sono pochi e molto semplici. Dopo aver fatto bollire l’acqua in un pentolino bisogna aggiungere la menta e il rosmarino. Occorre lasciare riposare per qualche minuto, togliere tutto dal fuoco, filtrare, lasciare raffreddare un po’ e bere.

Sia la menta che il rosmarino hanno dei benefici incredibili sull’organismo. Tuttavia, possono provocare anche degli effetti collaterali. Per questo è necessario consultare un esperto prima di assumerli.

I benefici e le possibili controindicazioni

Diversi studi scientifici hanno individuato le proprietà benefiche della menta grazie alla grande quantità di polifenoli che contiene. Chi l’ha assunta regolarmente, infatti, ha avuto un miglioramento del sonno e un cambiamento del loro umore in positivo.

Allo stesso modo, anche il rosmarino agisce sull’organismo tenendo nella norma la pressione sanguigna. Entrambe queste erbe aromatiche riescono ad agire sul sistema nervoso e ad avere un effetto rilassante.

Tuttavia, attenzione alle possibili allergie. Inoltre, un uso improprio di questa bevanda potrebbe dare problemi ai reni. Ecco perché, per inserirla nella dieta, occorre prima il parere di un professionista che può conoscere meglio la situazione personale di ognuno.