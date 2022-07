Sono sempre di più gli italiani che decidono di fare le vacanze scegliendo non solo il mare, ma anche arte e cultura. Sembrano passati i tempi in cui le famigerate due settimane di vacanze estive erano praticamente l’occasione per fare solo le lucertole. Sdraiati sotto l’ombrellone, prendendo tutto il sole possibile e immaginabile, ma lasciando la macchina parcheggiata dall’inizio alla fine del soggiorno. Oggi, complici probabilmente anche i mesi di solitudine che ci siamo fatti, desideriamo unire la bellezza del mare a quella dei siti archeologici e artistici.

D’altronde, proprio in questo, il nostro Paese non è secondo a nessuno al Mondo e può regalare al turista tutto quello che cerca. Come in questa meravigliosa meta che i turisti stranieri hanno eletto da qualche anno a simbolo delle proprie vacanze. Oggi, ci occuperemo invece di una zona ben nota, ma che vale sempre la pena pubblicizzare per la sua incredibile bellezza.

Sfumature uniche

Dominata da edifici che ricordano le presenze arabe, unica al Mondo questa località amena dell’Italia col mare dalle sfumature degne di una fiaba. Quando pensiamo a un mare che potrebbe regalarci infinite sfumature di blu e verde, di azzurro e smeraldo il nostro pensiero va spesso alle Maldive. Complici anche attori, divi e calciatori che si postano continuamente sui social in questo bellissimo specchio di oceano. Ma, anche in Italia, abbiamo delle zone che possono donare tutte le sfumature del blu e del verde nelle proprie acque.

È il caso di San Vito Lo Capo, meravigliosa cittadina turistica siciliana, diventata famosa nel Mondo proprio per la bellezza del suo mare. Segnalata anche da un prestigioso sito inglese di turismo, proprio tra le mete da visitare in almeno tre giorni. Considerando non solo la bellezza delle proprie spiagge, ma anche le escursioni e le visite artistiche delle zone che la circondano.

Unica al Mondo questa località amena dell’Italia col mare dalle sfumature dello smeraldo come le Maldive

Ha un nome davvero particolare, ossia “Bue Marino”, quella che forse è la spiaggia più famosa e tra le più belle in assoluto di questa zona. Impossibile contare tutti i riconoscimenti, i premi e le onorificenze che ha ottenuto questa spiaggia, con le sue acque cristalline. Il fatto di non avere poi grandi correnti che muovono le acque fa sì che il mare abbia una temperatura davvero gradevole per tutta l’estate, ma anche in primavera.

