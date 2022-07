Una delle pulizie di casa che svolgiamo più frequentemente è quella dei pavimenti. Una passata di scopa e paletta, di panno in microfibra o di aspirapolvere serve per eliminare polvere e altre sporcizie volatili. Una lavata con straccio e secchio, invece, serve a detergere a fondo, riportando a galla il naturale splendore delle piastrelle.

Tra i materiali più diffusi che calpestiamo quotidianamente, spostandoci da una parte e l’altra dell’abitazione, ci sarebbero marmo e ceramiche. Il primo darebbe un effetto contemporaneo ed elegante ma sarebbe piuttosto delicato, spingendoci a trovare continue soluzioni per detergerlo a fondo senza rovinarlo. Le ceramiche, invece, categoria dove spopolano cotto e gres porcellanato, possono dare tocchi più rustici, moderni e persino provenzali. Anche queste, però, potrebbero darci del filo da torcere in fase di pulizia, vanificando i nostri sforzi per avere un pavimento lucido a specchio e senza opacità. In questo caso la classica cera potrebbe darci una mano. Nonostante ciò, ci sarebbe anche un’altra soluzione da testare e cioè un detersivo fai da te ed ecofriendly, pulente e lucidante.

Per rendere lucidi pavimenti in ceramica e gres porcellanato senza cera proviamo questo detersivo ecologico che elimina l’opaco

Questo prodotto, che potrebbe rivelarsi un alleato imbattibile per camminare su pavimenti di ceramica e gres lucidissimi, è un mix di 2 sostanze 100% naturali. La prima è un grande classico presente nelle case di quasi tutte le nonne. Si tratta del sapone di Marsiglia, dall’inconfondibile profumo di “pulito” e dalle rinomate doti detergenti, sgrassanti e antimacchia.

Il secondo rientra all’interno della categoria degli oli essenziali, entrati da qualche anno nell’elenco degli aiutanti delle pulizie casalinghe. Questo, è il profumatissimo olio essenziale di pino silvestre, considerato un vero e proprio lucidatore, dalle proprietà antibatteriche e germicida.

Quindi, insieme, questi due prodotti andrebbero a creare un eco-detersivo che potrebbe farci dimenticare della cera per rendere lucidi i pavimenti in ceramica e gres porcellanato. Inoltre, potremmo beneficiare anche di un’azione pulente e disinfettante.

Uso

Per realizzare il nostro detersivo facciamo sciogliere 4 cucchiai di sapone di Marsiglia in 150 ml di acqua calda, all’interno di una bottiglia. Poi, aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale di pino silvestre e diamo un’ultima mescolata. Versiamo interamente il detersivo all’interno del secchio per passare lo straccio, precedentemente riempito d’acqua (circa 3 litri). Infine, immergiamo lo straccio scuotendolo per bene, passiamolo su tutto il pavimento, sciacquandolo spesso, e lasciamo asciugare all’aria.

