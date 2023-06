Unghie semplici e mani belle e sempre in ordine: ecco come fare con le ultime tendenze per l’estate 2023

Essenziali, eleganti e sempre in ordine, ecco come avere unghie belle anche se corte e mani più sottili e raffinate.

Manicure sempre al top in pochi e semplici step. Per l’estate 2023 le unghie più amate sono semplici ma curate nei minimi dettagli, con tecniche minuziose, colori brillanti e prodotti di ottima qualità. Il segreto per sfoggiare unghie semplici e mani belle e sempre in ordine? Ecco i trend di stagione più richiesti dalle star.

Dopo il successo della vanilla nail che ha spopolato all’inizio della primavera e l’effetto semplicissimo che ha conquistato le sorelle Kardashian, a spopolare ora sono diverse tipologie di manicure sempre più in voga grazie alla combo: bellezze e semplicità. Vediamo di che si tratta.

French manicure: la tecnica senza tempo che strega tutte le donne

Che siano giovani, oppure più mature, quasi tutte le donne sono attratte dalla famosa ed intramontabile “french manicure”. Una tecnica talmente versatile che sta bene su qualsiasi tipologia di unghia, dalla più corta a quella lunga, dalla forma a mandorla a quella squadrata. Il risultato che si ottiene, grazie ai colori neutri della base e alla mezzaluna bianca, è sempre chic e alla moda. Il segreto per un effetto ancora più glamour? Diminuisci lo spessore della mezzaluna. La manicure apparirà semplicemente perfetta e la mano più affusolata.

Unghie semplici e mani belle: punta sul “nude”

Gli smalti dai colori tenui e leggermente perlati sono i migliori su cui puntare, soprattutto in questa stagione. Attenzione, però, alla carnagione. Eh sì, perché le nuances “nude” non sono tutte uguali. Si consiglia di scegliere quello che risalta maggiormente il colore della pelle. Dunque, non optare sempre per il classico rosa antico. Altro segreto per avere unghie semplici e mani sempre in ordine? Il finish glossy. L’effetto lucido e trasparente dona lucentezza alle unghie e anche un pizzico di allegria ma senza eccessi.

Infine, chi ama le unghie semplici ma non vuole rinunciare alle decorazioni dovrebbe scegliere le eggshell nails. In buona sostanza, delle piccole applicazioni o disegni fatti a mano che arricchiscono le unghie con un tocco di originalità. Ideali per chi vuole sfoggiare uno stile minimal, ma con personalità da vendere. Al di sotto di queste piccole applicazioni si consiglia una base classica, trasparente.