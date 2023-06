Chi è, quanto ha guadagnato, nome del figlio di Emily Ratajkowski e perché ama così tanto i blazer beige in estate

È una delle modelle più famose, protagonista nei social con le sue tante foto che mettono in evidenza un fisico perfetto e una vita movimentata con tanti impegni. Diventata mamma, si divide tra il suo nuovo ruolo e la vita da imprenditrice. Chi è, quanto ha guadagnato e altre curiosità su Emily Ratajkowski. Ecco cosa non sa il pubblico.

È una supermodella e attrice di origini americane che spopola negli ambienti della moda. Possiamo seguirla quotidianamente su Instagram dove ha più di 30 milioni di followers. Fin da bambina è stata costretta a spostarsi e a girare vari Paesi perché il padre è un pittore e la madre una scrittrice. Ha trascorso la sua infanzia in Irlanda e una volta diventata adulta ha continuato a viaggiare e questa volta per via del suo lavoro. È una modella fin da quando aveva 14 anni, ha firmato il suo primo contratto con la Ford Models e si è diplomata in belle arti.

Ha alle spalle anche un passato da attrice, ha lavorato con Ben Affleck nel film L’amore bugiardo nel 2014, il suo anno d’oro. È nel 2014 che ha debuttato su Swimsuit Issue ed è diventata testimonial di Yamamay. Sempre nel 2014 ha girato il film We are your friend con Zac Efron. Emily ha un fisico perfetto ma non sarebbe fissata con la forma fisica. È appassionata di trekking e yoga, fa molte passeggiate rilassanti e non mangia mai dal catering che trova nei vari set. Queste regole sono sufficienti per mantenere la forma fisica importante per le tante sfilate.

Una saga da amare

Chi è, quanto ha guadagnato e a quanto ammonta il suo patrimonio nel 2023 sono le curiosità che hanno i suoi fan. Emily Ratajkowski a 32 anni è la modella più pagata del Mondo con un fatturato di 75 milioni di dollari. Secondo People with money, Ratajkowski avrebbe un vantaggio di ben 40 milioni sulla collega che occupa la seconda posizione. Il suo patrimonio ammonterebbe a 215 milioni di dollari messi insieme grazie a collaborazioni nel campo della moda e del beauty, della ristorazione e naturalmente degli investimenti di borsa.

2 anni fa è diventata mamma, lei e il marito Sebastian Bear – McClard hanno comunicato tramite i social il nome del bambino che si chiama Sylvester Apollo Bear. Nato l’8 marzo 2021, ha da subito attirato l’attenzione. E non perché figlio della modella più famosa del Mondo. Il suo nome è un miscuglio tra quello dell’attore che ha interpretato Rocky, cioè Sylvester Stallone, e quello del personaggio che il pugile italo americano affrontava sul ring, cioè Apollo Creed. Non si sa se la coppia sia appassionata della saga di Rocky Balboa.

Chi è, quanto ha guadagnato e che outfit indossa la modella più famosa del Mondo

Emily Ratajkowski è stata spesso fotografata a passeggio con un look anni Novanta che ricorda quelli adottati dai rampolli Kennedy. Sneakers, pantaloni cargo e canottiera scollata per evidenziare le forme che l’hanno resa famosa, il blazer beige sarebbe un autentico portafortuna. Lo indosserebbe per ottenere uno stile discreto e per unirlo agli occhialoni neri che le regalano un pochino di anonimato.

Come facilmente immaginabile i paparazzi la tormentano e la scelta dell’outfit per andare a passeggio diventa una vera e propria difesa della sfera intima. Emily deve averci fatto l’abitudine, in numerose foto il blazer grigio in estate è comparso anche le gonne chiare dalle lunghezze più audaci. Che sia diventato come una copertina di Linus? Impossibile saperlo, per ora questo capo, che per molti è poco estivo, ha raggiunto grazie alla modella un’attenzione inaspettata. Possiamo scommettere che anche quest’anno sarà presente spesso in moltissime passarelle.