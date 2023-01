Unghie in gel e semipermanente al top anche a casa? Ecco quanto costano alcuni fornetti a LED o UV

Viso e mani sono come un biglietto da visita, raccontano molto di noi. Compriamo molti prodotti per curare la pelle e anche per truccarci. Per le mani ci affidiamo ogni tanto alle estetiste per passare lo smalto. Se preferiamo quello semipermanente scopriamo cosa abbiamo bisogno per realizzarlo a casa e qualche modello di fornetto per le unghie

Un aspetto ben curato ci fa sentire spesso più sicuri. Nei centri estetici si effettuano massaggi, epilazione, pulizia del viso e tanto altro. Non dimentichiamo la manicure. Per unghie al top potremmo fare anche a casa un trattamento.

In generale, ci occorrono:

un buffer ;

; lo spingi cuticole in acciaio o un bastoncino di legno adatto;

in acciaio o un bastoncino di legno adatto; un cleanser per pulire le unghie,;

per pulire le unghie,; una lima ;

; base e top coat ;

; gel o semipermanente del colore preferito;

del colore preferito; un fornetto per le unghie.

Unghie in gel e semipermanente al top anche a casa? Ci serve un fornetto

Il normale smalto per unghie per asciugarsi ha bisogno solo dell’aria.

Quando invece si passa lo smalto in gel è necessaria la polimerizzazione. Questa reazione chimica avviene con il calore e permette che il gel sull’unghia si asciughi e si indurisca.

In commercio si trovano soprattutto due tipi di fornetto, con bulbi UV o con lampadine LED. I Watt possono variare.

La differenza sta soprattutto nella durata e nella velocità di azione. I bulbi UV possono durare meno rispetto alle lampadine LED e si dovrebbe attendere un po’ di secondi in più per asciugare il gel.

Nella scelta teniamo anche conto della superficie riflettente interna. Più è ampia e maggiore è la possibilità che tutte le unghie si asciughino in modo veloce e uniforme.

Quanto costano alcuni tra i fornetti per unghie più venduti

Unghie in gel e semipermanente al top anche a casa? Compriamo un fornetto. Il SUNUV 48 Watt ha all’interno 36 lampade UV/LED, è adatto per gel e presenta 4 timer. La base è riflettente e permette anche un’asciugatura a bassa temperatura con un aumento graduale di potenza. Si può trovare a un prezzo intorno ai 50,00 euro.

La lampada Navanino ha 21 luci UV/LED con potenza di 48 Watt. Ha 3 timer e anche qui c’è la possibilità della funzione a bassa temperatura. Il costo si aggira sui 23,00 euro.

Tra i fornetti per unghie UV troviamo il Méanail da 36 Watt con un kit formato da base e top coat, remover, gel, limette e spazzolina. Il prezzo è attorno ai 50,00 euro.

Come passare il gel o il semipermanente

Alcuni gel hanno bisogno di una lampada UV altri sono adatti al fornetto a UV/LED. Facciamo caso anche ai tempi di asciugatura consigliati.

Iniziare lavando le mani, spingere poi le cuticole e asciugare con una velina. Passare, poi, il buffer per levigare l’unghia e dare la forma con la lima.

Ora possiamo passare il cleanser. Applicare, poi, la base coat e mettere nel fornetto per circa 60 secondi o per il tempo indicato dal produttore.

Usare poi il gel o lo smalto colorato semipermanente e asciugare sotto la lampada per altri 60 secondi.

Terminare con il top coat e inserire di nuovo nel fornetto. Pulire, infine, l’unghia con il cleanser.

È consigliabile mettere una crema protettiva contro i raggi UV sulle mani oppure i guanti specifici che lasciano scoperte solo le unghie.