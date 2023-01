La migliore crema antirughe per un viso bello a 30 e 50 anni? Puoi averla anche a meno di 10 euro

La cura del proprio aspetto è di importanza rilevante per uomini e donne. In commercio troviamo tanti prodotti, dai saponi agli shampoo. In particolare per il viso spendiamo molto per il make-up. Alla base, però, facciamo attenzione a quale crema usare. Vediamo quale comprare senza spendere troppo.

Con il passare degli anni l’attenzione verso il proprio aspetto aumenta. Oltre alla ricerca di un look originale e personale, dal taglio dei capelli ai vestiti, è la pelle l’oggetto di cure.

In particolare il viso manifesta il trascorrere del tempo. Con l’invecchiamento fisiologico perde di tono, tende a diventare più secco e possono comparire anche macchie. Potrebbero influire anche il fumo, l’inquinamento atmosferico e l’assenza di protezione solare. Non dimentichiamoci anche della detergenza. Bisognerebbe usare prodotti delicati per lavarci e struccarci.

Ogni giorno, per mantenere sana la pelle e contrastare la comparsa delle rughe, dovremmo applicare delle creme.

Quale prodotto scegliere dai 30 anni in poi

La crema anti-age a 30 anni dovrebbe contenere soprattutto acido ialuronico. Questo permetterebbe di mantenerla ben idratata, morbida, contrastando cedimenti e rughette.

Attenzione anche alla protezione solare di almeno SPF30. In alternativa a casa potremo stendere alcune volte al giorno del semplice gel di aloe, rinfrescante, idratante e cicatrizzante.

Verso i 50 anni all’invecchiamento fisiologico si affianca la pre menopausa con minore presenza di ormoni. La pelle potrebbe apparire meno elastica e compatta, senza tono e con maggiore secchezza e tendenza alle rughe. Oltre alla protezione solare, soprattutto in estate, in una crema cercheremo elementi utili per la rigenerazione cellulare come retinolo e peptidi. Altre sostanze ottime sarebbero gli antiossidanti come la vitamina C e la vitamina E. Potremmo trovare anche il coenzima Q10 e i fitoestrogeni, per l’elasticità e il tono.

La migliore crema antirughe per un viso bello per qualità/prezzo

Secondo dei test effettuati su 12 prodotti di varie fasce di prezzo, la rivista Altroconsumo nello scorso anno ha stilato una classifica interessante. Nessuna crema sarebbe miracolosa, ma potrebbe aiutare molto a mantenere la pelle morbida, elastica e tonica, contrastando la comparsa delle rughe. Nel caso avessimo solchi profondi e macchie molto evidenti, la medicina estetica potrebbe aiutarci.

Tornando alla classifica, al terzo posto comparirebbe Hyaluron Filler Antietà della Eucerin. Il suo prezzo medio sarebbe di 28,00 euro.

Al secondo posto si piazzerebbe la Garnier Bio Crema Antirughe, con un prezzo che si aggira in media sui 9,00 euro.

In testa alla classifica avremmo la Multi-Active Jour della Clarins, con un costo medio sui 52,00 euro.

Si evince, quindi, che anche con meno di 10 euro potremmo aver cura della pelle del viso con risultati soddisfacenti nel tempo. La Garnier Bio Crema Antirughe, infatti, è la prima tra quelle di buona qualità nella fascia di prezzo media. Conterrebbe tra gli altri ingredienti l’olio essenziale di lavanda e la vitamina E. Quindi, si rivelerebbe la migliore crema antirughe per un viso bello anche dopo i 30 anni con un costo conveniente.