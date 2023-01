Godiamoci un weekend a Sanremo in relax, prima che si scateni la tempesta del Festival della Canzone

Mancano due settimane all’inizio della più importante kermesse canora italiana, il Festival di Sanremo. La città ligure si sta preparando ad accogliere i tanti fan che giungeranno qui per incontrare i loro idoli. Tuttavia, per chi volesse conoscere l’ultimo capoluogo italiano prima del confine francese, sarebbe meglio anticipare o posticipare la visita, per goderselo al meglio, senza caos. è quello che faremo tra poco, andando a scoprire cosa vedere in un weekend presso la Città dei Fiori.

Dici Sanremo e pensi subito al Festival della canzone. Per gli appassionati di ciclismo, però, l’accostamento più immediato è invece la celebre via Roma, rettilineo d’arrivo della Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo. Sia per gli uni che per gli altri, però, ci potrebbe essere la curiosità di sapere cosa vedere effettivamente nel capoluogo ligure oltre al famoso Teatro Ariston.

Sanremo ha dalla sua un clima mite per gran parte dell’anno. In primavera si possono toccare i 20 gradi, con il mare a far sempre da cornice. Oltre a un’altra caratteristica che la rende famosa: i suoi coloratissimi fiori.

Cosa vedere in un giorno o in un weekend

Le ville liberty che si susseguono sul lungomare fanno parte della prima cartolina che potremmo spedire da Sanremo. Il palazzo principe caratterizzato da questo stile è indubbiamente quello che ospita il Casinò. Non si può venire qui, senza farci una capatina. Non ha lo stesso fascino di Montecarlo, ma è tra i più antichi d’Italia. Accesso libero se si è maggiorenni, con la possibilità, oltre ai tavoli da gioco, di assistere a rappresentazioni teatrali, balletti e concerti. Fino al 1976, questa è stata la sede del Festival.

Il monumento più ricco di storia è sicuramente la chiesa cattedrale di San Siro. Edificato intorno all’800 dopo Cristo, ha subito diverse modifiche, fino a quella definitiva nel tredicesimo secolo, in stile romanico. Il campanile, invece, più volte rimaneggiato, oggi presenta una stile barocco che acuisce il contrasto con la facciata.

Godiamoci un weekend a Sanremo in bassa stagione, prima dell’arrivo del Festival

Poco distante dal Casinò, è imperdibile l’appuntamento con la chiesa russo ortodossa. Una struttura in stile bizantino, contornata da palme, con cinque brillanti cupole, la più alta tocca i 50 metri, che si notano da ogni parte della città.

Dalla chiesa inizia anche la Passeggiata dell’Imperatrice, una strada lastricata in marmo, tra le più suggestive di tutta la Liguria. Con il mare e le spiagge a fare da sfondo. Si chiama così in onore della zarina Maria Alexandrovna.

Un altro degli edifici storici di Sanremo è sicuramente il Forte di Santa Tecla. Ubicato vicino al porto vecchio, è una struttura difensiva, costruita nel 1796. Oggi ospita eventi culturali e mostre.

Infine, prima di lasciare la città è inevitabile uno sguardo alla “Pigna”, uno dei quartieri più antichi, fatto di stretti vicoli, i caruggi, saliscendi e case colorate. Qui è possibile trovare ancora qualche trattoria tipica dove gustare le bontà mediterranee di terra e di mare.

Dunque, godiamoci un weekend a Sanremo in relax prima che arrivi il trambusto del Festival. Per scoprire una città davvero deliziosa, con un clima ideale per qualche giorno di vacanza, anche nel mese del Carnevale.