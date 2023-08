Unghie gialle su mani e piedi: 3 rimedi naturali consigliati dai dermatologi che ti faranno spendere pochi euro

Le nostre unghie sono molto delicate e necessitano di tante cure ed attenzioni. Se le tue unghie hanno assunto un colore giallognolo, potrebbe metterti a disagio esporle indossando dei sandali. Oggi, infatti, siamo qui per spiegarti come risolvere questo problema senza ricorrere necessariamente a costosi prodotti specifici.

In questo periodo di gran caldo tutti noi abbiamo voglia di indossare ai piedi calzature leggere come sandali ed infradito. Le unghie di mani e piedi sono un bel biglietto da visita e infatti cerchiamo di curarle il più possibile.

Tuttavia, le nostre unghie non sempre appaiono come vorremmo. Le unghie di mani e piedi possono essere deboli e presentare delle macchie. Ma perché questo accade? Possono esserci diversi motivi come problemi di circolazione, diabete, disturbi della tiroide, carenza di vitamine e sali minerali e le micosi.

Tuttavia, anche alcuni nostri comportamenti possono rovinare le unghie. Per esempio, l’utilizzo di prodotti aggressivi, il fumo e un’alimentazione scorretta sono alcune delle cause delle unghie ingiallite.

Con questo articolo ti vogliamo svelare 3 rimedi naturali per aiutarti a risolvere il problema senza spendere un mucchio di soldi.

Unghie gialle su mani e piedi: potrebbero bastare 2 ingredienti che trovi in cucina

Se le tue unghie appaiono brutte ed ingiallite, potresti provare a mischiare l’olio extravergine d’oliva e il succo di limone. Unisci il succo di mezzo limone e un cucchiaio d’olio e poi applicali sulle unghie da curare usando un pennellino oppure un batuffolo di cotone.

Massaggia con i polpastrelli delle dita le unghie per qualche secondo e lascia agire il prodotto per tutta la notte. Se si tratta dei piedi indossa un paio di calze, mentre per le mani dei semplici guanti di cotone. Secondo gli esperti, ripetere l’operazione almeno 2 volte la settimana ti restituirà delle belle unghie da mostrare senza spendere un euro.

Sbiancale così: questi 2 prodotti servono anche per la cura della casa

La sua azione antibatterica e antimicotica è davvero formidabile: stiamo parlando del tea tree oil che, se unito al bicarbonato, può sbiancare velocemente le unghie.

Crea con essi un composto da applicare sulle unghie da sbiancare. Procedi in questo modo: versa mezzo litro d’acqua in un recipiente, aggiungi un cucchiaio di bicarbonato e 15 gocce di tea tree oil. Immergi le unghie di mani o piedi che vuoi trattare lasciandoli in ammollo per una decina di minuti.

Asciuga per bene le unghie e ripeti l’operazione 2 volte la settimana. Il tea tree oil si compra a meno di 5 euro in farmacia, erboristeria e nei negozi online.

Un olio preziosissimo per la cura di pelle, unghie e capelli potrebbe aiutarti a risolvere il problema

Unghie gialle su mani e piedi? Potranno essere solo più un lontano ricordo se usi l’olio di ricino che puoi trovare su Amazon al costo di circa 7 euro. Tutto ciò che dovrai fare sarà applicarlo sulle unghie con un pennellino oppure usando un cottonfioc.

Le tue unghie perderanno il colore giallognolo e appariranno più lucide e forti e infatti lo consigliano anche i dermatologi. Puoi usarlo anche per nutrire le cuticole e stimolare la crescita dell’unghia, pertanto utilizzalo per massaggiarle abitualmente.