Sarà il rialzo del prezzo del petrolio, saranno le nuove ingentissime commesse firmate, fatto sta che ENI e Saipem sono le uniche due azioni che hanno chiuso al rialzo al termine di una seduta difficile per il Ftse Mib. D’altra parte a livello europeo il settore Oil&Gas è stato il migliore con un rialzo dello 0,48%. A questo punto quale potrebbe essere il futuro di questi due titoli azionari? ENI e Saipem riusciranno a salvarsi anche in un contesto ribassista?

Per ENI il pericolo di un’accelerazione ribassista non è ancora scongiurato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 17 agosto a quota 13,974 €, in rialzo dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma sta incontrando una forte resistenza in area 14 €. Questa difficoltà è stata molto evidente anche al termine della seduta del 17 agosto. Nonostante il rialzo, infatti, le quotazioni si sono mantenute sotto questo importante resistenza. Solo il suo superamento potrebbe favorire il raggiungimento di area 14,77 €. Questo livello si trova in corrispondenza di una forte area di inversione dove la probabilità che la tendenza giri al ribasso è molto elevata.

In caso contrario potremmo assistere a un ritracciamento almeno fino in area 13,222 €.

La tenuta dei supporti fa ben sperare per il futuro del titolo Saipem: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 17 agosto in rialzo dello 0,41% rispetto alla seduta precedente a 1,4710 €.

Dopo il forte rialzo dei giorni scorsi, le quotazioni hanno subito un salutare ritracciamento che si è fermato sul supporto più vicino in area 1,4485 €. La tenuta di questi quello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

La rottura di area 1,4485 €, invece, potrebbe favorire un’inversione ribassista .

Articoli che potrebbero essere di interesse

Quali prospettive per l’unico titolo bancario che ha chiuso la seduta al rialzo?

STOP alle vendite sui mercati azionari!? Ora diventa probabile ma attenzione a questa data