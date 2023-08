Basta piedi che puzzano con i rimedi naturali della nonna: pochi ingredienti per averli profumati e morbidi

Il nostro corpo ha bisogno di molte attenzioni. Ci impegniamo per restare in forma, per mostrare mani curate o un viso con poche rughe. Ci sono dei fastidi che sono quasi invisibili come il sudore e il cattivo odore che però possono farci sentire a disagio. Con qualche accorgimento ad esempio possiamo contrastare il cattivo odore dei piedi.

Quando si va in palestra, si cammina o si corre oppure si pratica uno sport si suda. Sudiamo anche senza un grande sforzo fisico in estate. In questo modo il corpo manterrebbe la giusta temperatura interna. Un risvolto negativo potrebbe essere il cattivo odore dovuto ai batteri. Di solito usiamo un deodorante per le ascelle. Cosa fare per i nostri piedi che puzzano? Per contrastare questo problema potremmo partire dalle scarpe.

Come combattere i cattivi odori

Calzature chiuse o in gomma possono aumentare l’umidità del piede e far proliferare i batteri. Sarebbe preferibile usarle poco e magari con una soletta in fibra naturale con clorofilla. Se possibile meglio indossare scarpe in tela o di pelle. Usiamo poi calzini di cotone e cambiamoli spesso. Potrebbe pure contribuire ad abbassare l’umidità cospargere del bicarbonato o del talco profumato all’interno delle scarpe

Passando ai piedi, l’igiene si sa che sta alla base. Dopo aver fatto la doccia o un pediluvio dovremmo asciugarli bene. Può essere utile lavarli con un sapone antibatterico.

Tutto l’anno può essere utile metterli in ammollo in acqua e aceto o sale e aceto per combattere i cattivi odori. In alternativa possiamo aggiungere all’acqua un litro di tè nero preparato con qualche bustina e una decina di foglie di salvia. Immergiamo i nostri piedi risciacquiamoli dopo 10 minuti e poi asciughiamoli.

Basta piedi che puzzano con i rimedi naturali della nonna

Per avere piedi morbidi e profumati possiamo fare a casa una crema con pochi ingredienti. Ci occorrono:

un barattolino vuoto e pulito da circa 30 ml;

amido di mais;

olio di cocco;

burro di karitè;

bicarbonato di sodio;

olio essenziale di menta;

vitamina E.

Prendere 3 g di olio di cocco e 20 g di burro di karitè e farli sciogliere a bagnomaria se sono solidi. Appena diventano cremosi spegnere il fuoco. Quando il composto è un po’ tiepido aggiungere 3 gocce di vitamina E, mescolare e versare poi poco alla volta 10 g di amido. Infine unire alla crema un pizzico di bicarbonato e 6 gocce di olio essenziale di menta. Dopo aver mescolato bene prendere il barattolino e versarvi il composto ottenuto. Questo rimedio profumato si massaggia sul piede pulito e asciutto, insistendo sui punti screpolati. Tamponare poi con una carta assorbente l’eventuale eccesso. Conservare ciò che rimane in frigorifero per un paio di giorni. Come per ogni sostanza naturale, evitare in caso di allergie a qualche ingrediente della crema deodorante.

Quindi basta piedi che puzzano con i rimedi naturali della nonna che possiamo usare in modo semplice ogni volta che vogliamo.

