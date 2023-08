Quanto costa un’abbronzatura perfetta? Solo 1,77 euro: ecco la soluzione economica per una pelle dorata e luminosa

Come conquistare un’abbronzatura dorata e omogenea con un occhio alla spesa? In realtà non è difficile, basta usare i prodotti giusti e alcuni sono davvero low cost. Ecco quali.

La tintarella è l’obiettivo dell’estate per la maggior parte degli Italiani. Con l’arrivo del caldo conquistare un bel colore ambrato stesi al sole su una spiaggia, aiuta a lasciarsi alle spalle i problemi di sempre e le preoccupazioni legate ai rincari di prezzi e bollette. Ma come preparare la pelle per favorire un’abbronzatura intensa e compatta, veloce e di lunga durata?

Quanto costa un’abbronzatura perfetta?

La risposta ce la fornisce un’indagine condotta da Coldiretti/Ixè da cui emerge che alla base di un’abbronzatura perfetta c’è l’inserimento nella dieta di alcune varietà di frutta e verdura che favoriscono in modo naturale la tintarella. Carote, radicchio e albicocche aiutano a catturare i raggi solari e a difendere la pelle dalle scottature. Una dieta ricca di vegetali contenenti vitamina A o caroteni favorisce la produzione del pigmento melanina che dona alla pelle il classico colore ambrato. Basterà inserire nella propria alimentazione un’adeguata quantità di cibo che abbronza per garantirsi una pelle scura e luminosa a prezzi bassissimi. Un chilo di carote costa infatti mediamente 1,77 euro.

La classifica degli alimenti abbronzanti

In cima alla classifica degli alimenti che abbronzano c’è la carota con il suo contenuto di 1200 microgrammi di vitamina A in 100 grammi di prodotto. Seguono al secondo posto radicchio e spinaci che ne contengono circa la metà, tra 500 e 600 microgrammi. Al terzo posto nella classifica stilata da Coldiretti si posizionano le albicocche con un contenuto oscillante tra 350 e 500 microgrammi di vitamina A. Seguono cicorie e lattughe con 220-260 microgrammi, meloni e sedano con 200 microgrammi. Ancora, peperoni con un contenuto oscillante tra 100 e 150 microgrammi, pomodori tra 50 e 100 e pesche con 100 microgrammi. Chiudono la classifica cocomeri, fragole e ciliegie con un contenuto di 10-40 microgrammi di vitamina A. Un ventaglio sufficientemente ampio per soddisfare gusti e palati diversi.

Yogurt bianco sulle scottature

Quanto costa un’abbronzatura perfetta? In effetti pochissimo se si seguono questi pochi e semplici consigli di alimentazione che aiutano anche a difendersi dal caldo. Basterà poi applicare le regole ben note di esposizione al sole per un risultato estetico eccezionale. Evitare le ore centrali della giornata, usare un solare adatto alla propria pelle, esporsi con gradualità. In caso di arrossamento o di scottature si può intervenire con prodotti naturali. Va benissimo lo yogurt bianco intero da applicare generosamente sulla parte interessata e lasciare in posa per 15 minuti. Coldiretti suggerisce anche delle maschere di anguria o di mela grattugiata. Anche in questo caso si tratta di rimedi green con prezzi leggeri.

