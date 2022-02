Potrebbe sembrare incredibile ma uomini e donne sarebbero accomunati dalla stessa carenza in due problemi completamente diversi. Secondo la scienza infatti, non assumendo a sufficienza questa sostanza, potremmo rischiare di perdere più facilmente sia le unghie che i capelli. Un minerale importantissimo anche per fornire forza ed elasticità assieme sia alle ossa che ai muscoli. E proprio la sua mancanza potrebbe portarci ai sintomi visti sopra e che analizzeremo in questo articolo della Redazione.

Un integratore per la salute dei capelli

Quando i capelli si sfibrano, per lo stress o anche semplicemente per il cambio di stagione, gli esperti potrebbero consigliarci una integrazione di silicio. Sarebbe proprio questo il minerale che difenderebbe come pochi anche la salute della nostra chioma. Curioso tra l’altro come la scienza, nonostante i continui e incredibili aggiornamenti, non abbia ancora scoperto tutte le virtù di questo minerale. Alcune cure moderne lo starebbero addirittura usando per i trattamenti dell’osteoporosi. Ma, come ricordano scienziati e medici, i benefici del silicio sarebbero ancora da scoprire nella sua interezza.

Unghie fragili e pronte a spezzarsi ma anche capelli che cadono, potrebbero dipendere dalla carenza di questo minerale troppo sottovalutato

Solitamente il quantitativo giornaliero di silicio che dobbiamo assumere è compreso in alcuni alimenti molto comuni. Pensiamo solo:

alla cipolla;

all’aglio;

al cavolfiore;

alle mele;

ai piselli.

Alimenti ricchi di questo minerale sono anche le barbabietole e soprattutto i cereali integrali.

Il minerale base del collagene

Sentiamo anche sempre parlare di “collagene” nelle creme e nei prodotti per il viso. Ricordiamo che questa proteina è una vera e propria base per il tessuto del Mondo animale. Non solo dell’uomo, ma di tutti i mammiferi. Senza il collagene, che potremmo definire una sorta di collante, tessuti e organi del nostro fisico farebbero fatica a sostenersi. Unghie fragili e pronte a spezzarsi ed anche capelli che cadono sarebbero solo una delle tante manifestazioni evidenti della carenza di collagene e, quindi di silicio nel nostro organismo. Ma, oltre al collagene, c’è un’altra proteina che assieme al collagene, aiuterebbe il nostro organismo: l’elastina. Importantissima soprattutto quando ci facciamo male nelle zone muscolari. Anche l’elastina non potrebbe esistere senza il contributo importante del silicio, permettendoci di guarire prima dai classici guai muscolari. Ci riferiamo alle contratture, agli strappi e agli stiramenti che gli sportivi ben conoscono e che riescono a superare anche grazie a queste due proteine e alla presenza del silicio.

Approfondimento

