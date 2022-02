Che il costo dell’energia sia salito alle stelle è noto a tutti. Sono in pochi invece quelli che realmente sanno quanto un elettrodomestico incida sulle spese di casa. Vediamo dunque quanto la televisione accesa, un elettrodomestico che tutti abbiamo in casa, può costarci in bolletta e come abbassare i costi.

TV al plasma, TV LED e OLED

Al momento dell’acquisto potrebbe essere utile sapere che il modello che andiamo a scegliere inciderà non poco su quanto andremo a pagare per il suo utilizzo. Ebbene, sono circa 300 i watt per dei pannelli al plasma da circa 50 pollici. Gli ultimi modelli a led e oled possono invece richiedere meno di un terzo di potenza, quindi meno di 100 watt.

Ma anche le classi energetiche sono fondamentali. Se teniamo acceso per un’ora una televisione a LED da 32 pollici di classe A, saranno 0,065 i kWh addebitati. In un modello oled questo valore può ridursi leggermente.

Più lo schermo è grande più la cifra sale. Una televisione a led da 43 pollici può richiedere fino a 98 kWh all’anno di consumo. Se invece abbiamo uno schermo da 55 pollici, abbiamo bisogno di 153 kWh.

Dunque in media un apparecchio di queste dimensioni acceso in media per 5 ore comporta una spesa annua di circa 50 euro.

Come abbassare i costi in bolletta di un televisore fra i 32 ed i 55 pollici acceso in media 5 ore al giorno

Un apparecchio LCD, quelli con gli schermi retroilluminati, hanno generalmente una potenza che va dai 50 ai 600 watt. Dunque i consumi di una TV da 32 pollici può oscillare fra i 90 ed i 130 watt. Il valore sale fino a 150 watt se si opta per un modello di soli 5 pollici più grande.

Gli apparecchi LCD sono costruiti per avere una durata media di 50 mila ore. Con una media giornaliera di 5 ore possiamo ipotizzare di dover ricompare una TV ogni 16 anni circa. Nei modelli di ultima generazione le ore di vita salgono fra le 60.000 e le 100.000.

Un piccolo dettaglio sconosciuto ai più

La luce rossa del led, quando lasciamo il televisore in stand-by, assorbe 0,04 watt. Sono invece ben 1,13 wh i consumi di un dispositivo spento con schermo LCD ma lasciato attaccato alla corrente.

Dunque occhio quando acquistiamo un televisore, anche alla luce del passaggio al digitale terrestre. Bisogna infatti tener presente anche queste caratteristiche per evitare poi brutte sorprese in bolletta.

