Unghie da paura per Halloween e non solo da fare a casa in pochi minuti

Trascorsa ormai la metà di ottobre, l’attenzione è tutta proiettata sulla festa di fine mese, Halloween. C’è chi riempie la casa di dolciumi e decorazioni per la gioia dei più piccoli e chi invece pensa a dove andare per il ponte. Sebbene non sia una festa tradizionale nostrana, infatti, molti di noi, per i più disparati motivi, la festeggiano. Del resto, può essere anche solo semplicemente un’occasione in più per passare del tempo con gli amici, magari organizzando una cena a tema.

Senza contare che, anche al di là di spaventosi costumi e dell’iconico dolcetto o scherzetto, ci sono tanti modi per celebrare questa ricorrenza. Ad esempio, anche la moda prende spunto da questo evento della cultura anglosassone per sfoderare nuove tendenze, anche in termini di manicure. Ecco, dunque, come realizzare unghie da paura per Halloween e non solo senza andare necessariamente dall’estetista o perdere troppo tempo.

Nail art a tema

Innanzitutto, chi vuole giocare facile non dovrà fare altro che puntare sui colori generalmente correlati a questa festività d’oltreoceano: viola, nero o arancione. Ma questi stessi colori possono anche essere usati per realizzare piccoli dettagli come cappelli da strega, zucche o ragnatele su una base nude o trasparente. Ad esempio, la classica french manicure può trasformarsi in stile Halloween semplicemente sostituendo il nero al bianco per le lunette. In questo caso, lo smalto bianco può essere poi utilizzato per disegnare micro ragnatele sulle lunette di alcune unghie, magari alternandole.

Se optiamo per una ricostruzione o un semipermanente, cogliamo l’occasione per sfoggiare unghie lunghe e appuntite, come quelle che nell’immaginario hanno le streghe. Ancora più minimal potrebbe essere una manicure nude sui toni del nocciola, con adesivi di fantasmini bianchi. Oppure, ancora, possiamo optare per base trasparente decorata con piccole ragnatele color argento.

Unghie da paura per Halloween e non solo facili e veloci da realizzare

Le manicure finora citate sono abbastanza semplici, per cui eventualmente possiamo sfoggiarle anche con il classico look di ufficio fino a che resistono. Detto questo, Halloween è per antonomasia un’occasione che mette al centro l’estro e la creatività, quindi perché non approfittarne? Proviamo ad esempio le mismatched nails, ovvero le unghie con colori e decorazioni diverse. Ad esempio, l’alternarsi di una french verde acido e nera con quella dalle sfumature viola e nude, magari scegliendo in questo caso nocciola o biscotto. Non possono ovviamente mancare i disegnini a tema, quali zucche, stelle, pipistrelli e chi più ne ha più ne metta.

