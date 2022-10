Alcuni borghi italiani da visitare per il ponte con la famiglia spendendo poco

Momenti attesissimi nel corso mesi lavorativi sono senza dubbio i fine settimana ma anche e soprattutto i ponti, che permettono di prolungare il relax.

Tra i primi post rientro in ufficio, ci aspetta quello di fine ottobre anche se il meteo potrebbe non essere del tutto favorevole.

A tal proposito, se vogliamo inseguire il bel tempo, possiamo optare per una città europea economica e soleggiata come ad esempio Porto.

Ma anche qualora preferissimo evitare grandi viaggi e sfidare l’incertezza del meteo, il nostro Paese offre tantissime valide alternative.

Si passa dai sentieri della vendemmia alle città d’arte, più vivibili senza la torrida afa estiva e ricche di attrazioni anche in caso di maltempo.

Oppure ancora, ecco alcuni borghi italiani da visitare per il ponte senza spendere tanto e ideali anche per i bambini.

Di seguito, sono citati alcuni paesini, collocati in diverse regioni: ognuno ha una propria identità, ma sono accomunati da una caratteristica particolare.

Si tratta infatti di cittadine di impronta medievale e più precisamente di borghi fortificati, ovvero ancora oggi protetti dalle iconiche mura.

Candelo e Soave

Partiamo da Candelo, piccolo borgo piemontese della provincia di Biella, che conserva ancora tutto il fascino dei secoli passati.

Le mura che lo incorniciano sono impreziosite agli angoli da quattro alte torri, una delle quali costituiva l’unico ingresso al borgo.

Un borgo minuto, che conta all’incirca duecento abitazioni che punteggiano le strade acciottolate da seguire per scoprirlo a fondo.

Cambiamo adesso regione e spostiamoci a Soave, a pochi chilometri dalla più nota Verona.

Tuttavia, anche il borgo in questione è abbastanza conosciuto, soprattutto dagli appassionati di vino, per via dei pregiati vitigni alle sue pendici.

Da un punto di vista storico, poi, oltre alle mura risaltano le 24 torri e il castello, come anche alcuni palazzi: di giustizia, Scaligero, Pieropan.

Alcuni borghi italiani da visitare per il ponte di fine ottobre anche con i bambini

Facciamo ancora un passo oltre e andiamo in Trentino, verso Glorenza, un piccolo borgo che ospita circa 100 abitanti.

Oltre alle pittoresche mura, attirano l’attenzione le antiche case padronali e gli eleganti porticati.

Più grande e colorata, nonché più famosa, è poi Vipiteno, anch’essa caratterizzata da piazze medievali, chiese gotiche e castelli.

Monteriggioni

Infine, andiamo alla scoperta di un piccolo paesino toscano, definito il borgo murato più bello d’Italia, addirittura citato da Dante nella Divina Commedia.

Oltre agli edifici storici e dello stampo caratteristico, consigliata una passeggiata sulle mura per una vista spettacolare sulle colline senesi.

