Nel movimento continuo degli astri e dei pianeti nel cielo, la fortuna offre sempre nuove possibilità a chi ha il coraggio di tentarla. In alcuni casi però gli astri si mostrano particolarmente propizi verso alcuni segni. Vedremo allora un’esplosione di ricchezza e benessere per questi segni zodiacali nella seconda metà d’ottobre.

Cos’è la fortuna per lo zodiaco

Il movimento delle stelle e dei pianeti nel cielo, portano ogni mese il loro influsso sui vari segni zodiacali. La fortuna si realizza quando queste influenze sono particolarmente benefiche. A volte si tratta della presenza di Giove che passa e distribuisce la sua forza positiva. Oppure è il pianeta Marte che con la sua energia spinge a una maggiore vitalità. C’è anche Mercurio che aumenta la capacità d’intessere relazioni e di procacciarsi buoni affari. Ma vediamo quali segni sono particolarmente fortunati in questo mese di ottobre.

La Bilancia

È il segno del mese d’ottobre poiché ha il Sole che rimane con lei a riscaldarla fino al 23. Il Sole è la presenza che rafforza quando passa le caratteristiche del segno. Per di più la Bilancia riceve anche l’influenza del pianeta Marte che dona forza ed energia. Con questo doppio Jolly nelle carte diciamo “Forza Bilancia”, affinché osi oltre l’equilibrio innato di questo segno, con le stelle che le sono favorevoli. Inoltre la Bilancia profitta della presenza della luna nuova già dal 6 ottobre, cosa che porta una maggiore capacità di mettere a fuoco le proprie capacità.

Il Sagittario

Il Sagittario avrà dalla sua la presenza di Mercurio, una vera freccia al suo arco. Saranno così potenziate le capacità comunicative e relazionali. Forse un colpo di fortuna nell’amore, visto che la presenza di Venere riscalderà il cuore del Sagittario. Ottobre è il momento di ricevere una scossa positiva o sulla carriera professionale o per dare più spazio all’amore. Perché no ambedue contemporaneamente.

Il Capricorno

Un altro segno molto fortunato in questo mese è il Capricorno, anche se Giove comincia a uscire lentamente dal segno a partire dal 19 ottobre. Tuttavia può certamente prendere l’occasione al volo e rischiare un po’, perché come si dice, la fortuna aiuta gli audaci.

Lo Scorpione

Nell’ultima settimana di ottobre il sole lascia la Bilancia per entrare in Scorpione. Questo segno rafforza le sue energie, ma non solo. In effetti lo Scorpione è un segno fortunato dello Zodiaco. La sua capacità intuitiva, affiancata a partire dal 23 ottobre dalla presenza del Sole, potrà portargli un buon colpo di fortuna.

Un’esplosione di ricchezza e benessere per questi segni zodiacali nella seconda metà d’ottobre

Abbiamo visto come Bilancia, Sagittario, Capricorno e Scorpione possono avere qualche chances al loro arco. In questo mese di ottobre e nella seconda metà del mese gli astri si mostrano favorevoli. Sta alle persone di profittare di questa energia in più, canalizzare queste energie e sfruttarle al meglio per realizzare qualche sogno nascosto.

Oltre all’astrologia anche la lettura della mano ci aiuta a comprendere la nostra personalità e le nostre potenzialità.