Le melanzane sono un ortaggio con il quale dare libero sfogo alla fantasia e realizzare tante ricette, più o meno leggere. Se da un lato le melanzane possono essere un contorno sano e dietetico se grigliate rapidamente, caso contrario è quello dei classici come la parmigiana.

In questo caso le melanzane vengono infarinate e fritte per poi essere cotte in forno insieme a pomodoro, mozzarella e, appunto, Parmigiano.

Altro primo piatto immortale è la pasta alla Norma, dove comunque per tradizione le melanzane devono essere fritte in olio.

Di seguito vedremo che nonostante non friggeremo le melanzane è comunque un’esplosione di gusto questo originale piatto di pasta.

Ingredienti e preparazione

Chiaramente l’ingrediente principale saranno le melanzane che saranno cotte in forno per renderle cremose. Gli ingredienti per la ricetta sono:

melanzane;

orecchiette;

pomodorini;

scamorza affumicata;

timo;

sale;

zucchero;

olio.

Primo passaggio sarà quello di lavare le melanzane e semplicemente bucherellarle con i rebbi della forchetta per poi metterle su teglia con carta da forno.

Insieme alle melanzane, metteremo sulla stessa teglia dei pomodorini che taglieremo a metà per poi cospargerli con un mix di sale, zucchero e timo.

Infine, irroriamo melanzane e pomodori con olio e inforniamo il tutto a 200° per mezz’ora.

Al termine della cottura le melanzane saranno morbidissime e vellutate mentre i pomodorini avranno un delizioso aroma arrostito. Se però la cottura degli ortaggi non combaciasse possiamo lasciare qualche minuto in più le melanzane nel forno.

Un’esplosione di gusto questo originale primo piatto con le melanzane e non è la parmigiana

Mentre le verdure sono in cottura possiamo portarci avanti con la scamorza e tagliarla in piccoli cubetti di mezzo centimetro.

Una volta cotti melanzane e pomodorini tiriamoli fuori dal forno e una volta tagliata la melanzana a metà, ricaviamone la polpa con un cucchiaio.

Aggiungiamo alla polpa delle melanzane del sale e dell’olio e del pepe. Mescoliamo con una forchetta fin quando la consistenza sarà quella di una crema che renderà avvolgente la pasta.

Non resta che buttare la pasta in acqua bollente e salata e procedere con la cottura. Qualora non disponessimo di orecchiette qualsiasi formato di pasta renderà onore alla ricetta.

Scoliamo la pasta in un contenitore e mantechiamo aggiungendo la crema di melanzane e la scamorza a cubetti. Infine metteremo nel piatto decorando con i pomodorini arrosto ottenuti in precedenza.

